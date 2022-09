Le rexisme à Wavre dans «Wavriensia»: la deuxième partie aborde la collaboration

La première partie abordait l’histoire de ce mouvement politique de l’année 1936 à l’année 1939.

Dans cette deuxième partie, Joseph Tordoir évoque "La collaboration. Premiers tableaux (1940-1942)".

L’auteur passe ainsi en revue et en détail cette période d’avant la guerre puis pendant la guerre afin de nous "permettre de comprendre et de remettre dans son contexte général l’évolution du rexisme à Wavre, depuis sa fondation jusqu’aux années de guerre et de collaboration avec l’Allemagne hitlérienne".

La revue est toujours aussi bien documentée et illustrée.

On peut se procurer «Wavriensia» auprès du Cercle d’histoire, d’archéologie et de généalogie de Wavre et du Brabant wallon, rue Théophile Piat, 26, à 1300 Wavre (010 24 43 77, chaw@skynet.be).