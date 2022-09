Wavre: des journées en veux-tu, en voilà en ce mois de septembre

Ce week-end, ce samedi 10 et ce dimanche 11 septembre, ce sont les Journées du patrimoine qui tiendront le haut du pavé à Wavre comme dans bon nombre de communes de Wallonie (https://www.journeesdupatrimoine.be/). Un peu partout seront proposées des visites destinées à mieux nous faire connaître notre patrimoine, décliné cette année sur le thème de l’innovation. À Wavre, ce sera l’occasion de découvrir les innovations architecturales de l’église Saint-Jean-Baptiste et l’hôtel de ville, de les visiter de manière virtuelle depuis les bureaux du syndicat d’initiative à la rue de Nivelles (infos et inscriptions: https ://www.visitwavre.be/).