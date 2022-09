Wavre: l’ultime concert du carillon, ce vendredi, avant sa rénovation

En effet, après ce concert, une rénovation importante du carillon sera entamée et le rendra muet jusqu’au moins janvier."Il est grand temps de restaurer le carillon mais nous avons avancé la date de ce concert hommage. La Ville et la fabrique d’église ont dégagé un budget de 150 000 € pour remplacer le clavier, la tringlerie et une partie des battants des cloches, indique Audrey Die.L’entreprise Klokkengieterij Eijsbouts, d’Asten (Pays-Bas), spécialisée dans ce genre de travail, assurera l’ensemble de la rénovation. Aucune cloche ne sera ajoutée, ni remplacée. Le carillon est très homogène car il a été réalisé par le même fondeur. L’entreprise qui le rénove planche actuellement sur le maintien de la sonnerie des heures, du moins si cela est possible. Grâce à ces travaux, nous allons retrouver de la précision dans le jeu du carillon. Ces travaux devenaient urgents pour éviter de plus grosses réparations."

Ces travaux de rénovation excluent donc un concert de Noël ou de Nouvel An. De même lors des marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi, il n’y aura plus non plus de sonneries du carillon.

En attendant la fin de la rénovation, les élèves d’Audrey Die, à l’académie de musique dans la section carillon, devront s’exercer ailleurs et ils feront le déplacement à Bruges, à Bruxelles pour la période de Halloween, à l’abbaye de la Ramée pour un concert sur un carillon mobile. Les cours de carillon, qui sont ouverts à toutes et tous, viennent de reprendre et il reste quelques places disponibles."Les cours ont lieu le jeudi après midi selon le module semi-collectif de deux élèves. Des bases de solfège sont nécessaires mais malgré son caractère imposant, le carillon reste un instrument très accessible."

La première rénovation depuis 1954

Pour en revenir au carillon de l’église Saint-Jean-Baptiste, après la Seconde Guerre mondiale lorsque Wavre reçoit des dommages de guerre pour les cloches qui lui avaient été enlevées durant le conflit, l’abbé Jean Pensis et le nouveau syndicat d’initiative lancent une souscription populaire qui permet l’acquisition d’un ensemble de 49 cloches auprès de la fonderie Michiels de Tournai.

Mais pour célébrer l’installation du carillon et de ses cloches, la Ville et trois artistes locaux – Auguste Brasseur-Capart, Auguste Du Pont Del Sart, Norbert Patiny –, pour marquer le coup, créent le Jeu de Jean et Alice. En 2003, une 50cloche nommée Alberte en l’honneur du doyen de la paroisse, Albert Pirson, du roi Albert II et du premier carillonneur de Wavre, Albert Boon, complète le carillon.

Mais depuis son installation au sommet de la tour de l’église Saint-Jean-Baptiste en 1954, le carillon n’a jamais été rénové. Suite au décès de Christian Boon en 2012, Audrey Die lui a succédé et se trouve depuis lors au clavier du carillon. Elle qui est aussi professeur de cet art campanaire à l’académie de musique de Wavre attend maintenant la fin de ces travaux:"Notre deadline, c’est le jeu de Jean et Alice en mai. Mais il est fort possible que nous marquions le coup de la restauration avec un concert pour les fêtes de Pâques, car c’est à cette époque que le carillon a été installé en 1954."