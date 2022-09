«30 records et faits marquants de Belgique»: un livre rempli de chiffres insolites sur notre pays. Mais pas que…

Bruxelles, ville la plus cosmopolite du monde

Bref, des choses que beaucoup d’entre nous ignorent. Des faits qui gagnent à être (re)connus et qui pourraient "booster" notre belgitude. Tout cela, et bien plus encore, Thomas Depicker le raconte dans30 records et faits marquants de Belgique, un livre sorti aux éditions Auzou fin août. Sur 71 pages, et avec un regard volontairement porté vers un public jeune, il nous livre, avec légèreté mais sérieux et toutes vérifications faites, ces choses de la vie qui font que la Belgique tient une place particulière dans le monde. "C’est un livre qui, finalement, permet de mettre en valeur beaucoup de choses qu’on ignore, explique l’auteur, originaire de Wavre.Par exemple, le chocolat belge, on sait que c’est quelque chose à l’international mais on ignore beaucoup de détails autour de son histoire. J’ai donc essayé de réexpliquer ça. Pareil pour la bière belge, connue mondialement. Mais saviez-vous que le Delirium, à Bruxelles, est le bar qui, sur sa carte, propose le plus grand choix de bières de la planète avec 2 000 variétés? Chaque fait est l’occasion de raconter une histoire et de donner des chiffres autour de celui-ci."

Notre interlocuteur se dit très heureux de pouvoir mettre notre territoire ainsi à l’honneur. Tout comme il est fier de pouvoir de parler de ces problématiques de société en y glissant le message que même si l’on est précurseur de quelque chose, ça ne constitue pas une fin en soi."La Belgique est, en effet, un pays précurseur en matière de mariage pour tous. Bruxelles est, avec 185 nationalités présentes sur son territoire, la ville la plus cosmopolite du monde. Ce sont des choses dont on peut et dont on doit se réjouir. Ce sont des choses qui disent beaucoup sur la singularité de la Belgique, qui a tant de choses à faire valoir malgré ses 11 millions d’habitants. Mais derrière ça, il y a encore tant à faire pour avoir des politiques efficaces en matière de social et ce message, j’ai essayé de le faire passer au travers de ces quelques paragraphes."

Ce livre – illustré avec un brio par Ann-Sophie De Steur – regorge d’informations. Sobre, efficace (avec six infos par thème découpées en petits paragraphes), didactique autant que captivant, c’est une mine d’or. Il parle de tout: d’histoire, de politique, de sport, de culture, de social, de choses loufoques. Avec un fil rouge, celui de booster notre belgitude et de nous remettre en question par rapport ce que nous sommes. Pour qu’au final on se rende compte que malgré toute sa complexité et tout ce qu’il reste à y faire, notre pays tient la route sur la carte du monde.

«30 records et faits marquants de Belgique», Auzou Éditions Belgique. Textes: Thomas Depicker. Illustrations: Ann-Sophie De Steur. Prix: 12,95 €. En vente dans toutes librairies et sur www.librel.be, plateforme de ventes de livres des librairies indépendantes. Sont déjà parus sur la même collection, entre autres: «30 femmes belges qui ont marqué l’histoire», «30 sportifs belges qui ont marqué l’histoire» et «30 spécialités gourmandes de Belgique».