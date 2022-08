Les trouvailles sont nombreuses: lingettes, canettes, vieux vêtements, bouteilles et puis, un… engin explosif de la Seconde Guerre mondiale! La découverte a été faite à hauteur du collège Notre-Dame de Basse-Wavre, tout juste derrière le terrain de rugby. Un bénévole est tombé sur l’engin, en pensant d’abord qu’il s’agissait d’un caillou.

"Je l’ai soulevé hors de l’eau en croyant d’abord que c’était une pierre. Puis j’ai vu la pointe d’un côté et la queue avec les quatre ailes de l’autre. J’ai tout de suite su ce que c’était et que ce n’était pas un caillou", rigole-t-il. Il s’agit d’un obus de mortier 81 mm français de la guerre 40-45.

"Pas gros, mais pas petit non plus. Dans la moyenne", ont décrit les experts, selon les bénévoles sur place. L’obus logeait là, dans la Dyle, en parfait état.

Ce n’est pas la première fois que les équipes d’Aer Aqua Terra font ce genre de trouvailles.

" On sait ce qu’on avait à faire. On a tout de suite appelé la police. C’est d’abord une unité de la police locale qui est venue, et ils ont appelé la SEGEE(NDLR: Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs)", explique Ann-Laure Furnelle, la responsable de l’association.

Les démineurs sont rapidement arrivés sur les lieux. Des stages pour enfants ont aussi lieu dans l’école juste derrière et des enfants jouaient dans la zone où a été trouvé l’obus.

Les démineurs les ont écartés et ont installé un périmètre de sécurité autour de l’explosif. Ils avaient deux choix: déminer et emmener l’obus en lieu sûr, ou le faire exploser en sécurité. Ils l’ont fait exploser.

La situation étant revenue à la normale, les bénévoles d’Aer Aqua Terra ont repris leurs activités.