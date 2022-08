Zygomaticomaca, le festival du rire de Wavre est de retour, du 20 au 25 août dans le parc Nelson Mandela. À l’affiche: Richard Ruben Marc Herman, Zidani, Bruno Coppens, Dan Gagnon et bien d’autres humoristes encore. L’an dernier dans un contexte Covid, le festival s’était éparpillé sur quatre sites pour respecter les jauges en vigueur. Cette année, tout se passera au parc Nelson Mandela et au château de l’Ermitage.

"Nous avons gardé la même formule qui nous démarque des autres festivals du rire: un festival en plein air! indique Cédric Monnoye, l’organisateur.Cette année, il n’est plus nécessaire de délocaliser le festival sur d’autres sites. D’ailleurs la plupart des autres sites ont retrouvé leurs bonnes habitudes de louer leur espace pour des mariages… Notre formule, sur un seul site, occasionne moins de frais et nous permet d’offrir gratuitement l’accès aux différentes soirées aux spectateurs."C’est donc totalement gratuit mais pour cela il faut impérativement réserver sa place via le site du festival. C’est la seule condition à remplir pour en profiter.

La soirée comprend le spectacle d’une des têtes d’affiche et ceux des concurrents en lice pour le "maca d’or" qui récompensera le meilleur humoriste en devenir.

Avec Zora, Edgar Kosma, Sylvie VDS, André Demarteau, Alex Meuris, Rudy Goddin, Amandine Elsen

Qui dit concours dit compétition et donc forcément une soirée de clôture avec remise de prix. Qui de Zora, Edgar Kosma, Sylvie VDS, André Demarteau, Alex Meuris, Rudy Goddin, Amandine Elsen remportera le maca d’or 2022? Il faudra attendre la soirée du jeudi 25 août pour le savoir.

"Notre festival veut faire la part belle à la découverte des talents du rire de demain. Avec notre formule gratuite, nous sommes certains d’attirer une belle audience et de mettre tous les concurrents face à un public nombreux,ajoute Cédric Monnoye.C’est souvent difficile pour un artiste en devenir d’attirer du public. Avec notre formule, nous l’attirons pour lui. C’est une opportunité pour cet artiste qui débute d’avoir un public qui répond présent."

Mais il ne faut pas trop traîner car les 300 places de chaque soirée partent comme des petits pains et le festival est proche d’afficher sold out.

La gratuité restera-t-elle de mise à l’avenir?"On ne peut présager de rien,conclut Cédric Monnoye.Cela n’est possible que grâce au soutien de la Ville de Wavre et de quelques partenaires. Leur soutien, c’est du pain béni qui permet d’offrir la gratuité. De plus, notre formule “petite caravane” plaît au public. C’est même un succès."

Infos et réservations: https ://zygomaticomaca.070.be/tickets/