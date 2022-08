Wavre: Walibi Gaming, c’est parti jusqu’à dimanche

Différents jeux sont programmés, notamment des tournois avec un prix à gagner, mais aussi des "sessions live"."Ce sont des sessions où une poignée de joueurs professionnels invités pour l’événement s’affrontent sur différents jeux et font le show, explique Justien Dewil, communications manager de Walibi."Durant ces sessions, des membres du public sont tirés au sort pour jouer sur la scène avec les joueurs pros. Ces sessions sont gratuites, il suffit de réserver une place pour une session, en plus de votre entrée au parc. Ça nous permet d’attirer un public friand de ce genre de contenu, dans le cadre du parc dont ils peuvent profiter."

Les sessions sont jouées en direct devant un public au Tiki-Theater (dans le fond du parc). Les parties sont retransmises en live sur un grand écran dans le Gaming Center, un chapiteau monté à côté du Loup-Garou."Le Gaming Center est aussi un lieu où les visiteurs peuvent rencontrer leurs joueurs d’e-sport favoris, signer des autographes, faire des photos, et également profiter d’un espace dédié au vaste monde du jeu vidéo."

À disposition: le jeu de course automobile Gran Turismo où les visiteurs jouent sur des sièges qui simulent les sensations au volant. Il y a aussi un espace de jeux en réalité virtuelle, un espace de jeux "rétro" – avec des consoles que certains n’ont peut-être pas connues: Nintendo 64, GameCube, PlayStation 1, NES, Mega Drive, etc. -. Aussi prévu dans ce Gaming Center, des jeux en versus où deux visiteurs s’affrontent l’un contre l’autre, un magasin rempli de produits en lien avec le jeu vidéo, et surtout un espace où les joueurs pros partagent avec les visiteurs leurs trucs et astuces, leur expertise, etc.

Skyyart et Noward pour le show

L’e-sport, ce sont des compétitions sur des jeux vidéo. Des joueurs s’affrontent lors de tournois dont les plus prestigieux permettent aux gagnants d’empocher des millions de dollars. Dans cette discipline, il y a bien sûr des possibilités de professionnalisation.

À Walibi Gaming, des joueurs francophones d’e-sport ont été invités à tenir le show. Parmi eux, deux anciens pros: Skyyart, qui comptabilise " 1,5 million d’abonnés sur YouTube, 772 000 sur Twitch (NDLR: plateforme de diffusion live de jeux vidéo) , et plus de 500 millions de vues au total", et Noward, un Bruxellois qui a notamment participé à la finale de la coupe du monde en duo du jeu vidéo Fortnite en 2019.

www.walibi.be/fr/walibi-gaming