Grez-Doiceau et Wavre: deux rendez-vous «Comedy Spot», vendredi et samedi, dont un avec Dan Gagnon

Le stand-up, ce n’est pas qu’à Bruxelles. Mélanie Mouvet et Salim Ayoute sont en effet bien décidés à attirer en Brabant wallon les comédiens de demain, via leur ASBL Comedy Spot."Notre concept, c’est de mettre en avant des artistes belges et leur faire rencontrer un public de proximité.La scène humoristique belge est tellement atypique, commente Mélanie Mouvet. Confronter les styles, âges et expériences scéniques des artistes représente une réelle plus-value.Le Comedy Spot, c’est avant tout un concept “comme à la maison”. Un accueil familial, de la convivialité, de la bienveillance entre les partenaires, de la proximité entre les artistes… et tout ça, sans chichis."