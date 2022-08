L’E411 fermée en direction de Bruxelles à la suite d’un incendie, plusieurs habitations menacées

La bande de gauche de l’autoroute E411, en direction de Bruxelles, a été rouverte dimanche vers 16h00, à la suite de l’incendie de broussailles survenu en début d’après-midi, sur et aux abords de la voirie, à hauteur de Wavre. On ne constatait plus de file, selon le site internet de la police fédérale.

Lors d’un accident de la route impliquant deux véhicules, l’un de ceux-ci s’est embrasé. Il n’y a pas eu de blessé lors de l’embardée, mais les flammes se sont ensuite propagées à des broussailles sur le talus bordant la voirie, puis dans des voiries annexes, sur une importante étendue.

L’autoroute a été fermée à la circulation en direction de la capitale, et réduite sur une bande en direction de Namur.

Les pompiers brabançons des postes de Braine-l’Alleud, Jodoigne, Nivelles et Wavre sont mobilisés. Des renforts de leurs collègues d’Overijse et Gembloux ont été sollicités.

La police fédérale a déployé un hélicoptère qui, en appui des équipes sur le terrain, effectue des largages d’eau sur la zone sinistrée.

Des pompiers ont également été chargés de sécuriser des habitations situées le long des venelles de la Futaie et des Buissons, entre l’E411 et la chaussée de Namur, jusqu’où l’incendie de broussailles s’est propagé.