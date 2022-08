Incendie sur l’autoroute E411 à Wavre: la circulation est complètement rétablie

L’incendie a été maîtrisé en milieu d’après-midi, mais la voirie est restée fermée durant plusieurs heures, partiellement vers Namur et totalement vers Bruxelles. Peu après 14h00, la circulation était rétablie vers Namur. En direction de la capitale, une bande de circulation a été rouverte à partir de 16h00. Dès 17h30, la situation était complètement normalisée.

Les pompiers de Nivelles et de Wavre travaillaient alors toujours dans le quartier des venelles de la Futaie et des Buissons, entre l’E411 et la chaussée de Namur, où de petites reprises de feu ont été constatées.