Ce n’est évidemment pas le cas de tous les porteurs de projet, mais il arrive que des promoteurs introduisent leur demande de permis en visant une soumission à l’avis du public pendant les mois d’été, espérant peut-être une participation moindre des habitants, certains d’entre eux étant partis en vacances.

Pour contrer cela, le législateur wallon a prévu de suspendre les mesures particulières de publicité et les délais de procédure d’octroi des permis du 16 juillet au 15 août. C’est ce qui explique que l’été, les enquêtes publiques sont plus longues.

Parmi les enquêtes publiques en cours à Wavre, quatre concernent des projets de plus grande ampleur.

Le Réseau d’énergies de Wavre veut créer un incubateur dédié à la transition

Le plus important est sans doute celui du Réseau d’énergies de Wavre (REW) qui souhaite transformer en profondeur le site où il a son siège, le long de la rue Provinciale, à Bierges.

REW veut y"installer un projet innovant: un grand incubateur dédié à la transition énergétique. Le but est de rassembler des start-up et entreprises actives dans le domaine ou qui veulent se lancer, en leur proposant des espaces locatifs et des services adaptés", lit-on dans le dossier.

Pour ce faire, le projet comprend la démolition d’une partie des halls existants pour la construction d’un nouveau bâtiment industriel de 2 000 m2 divisé en 8 cellules de 250 m2, la rénovation d’un bâtiment industriel existant de 4 500 m2 divisé en 14 unités et la construction d’un nouveau bâtiment administratif en liaison avec le bâtiment administratif existant à front de rue, ce dernier ayant été inauguré en 2019.

Le projet comporte également la création d’une voirie en intérieur d’îlot et l’aménagement d’emplacements de parking extérieurs notamment.

L’enquête publique lancée dans le cadre de la demande de permis unique se termine le 30 août. Soulignons que l’ensemble des documents est en ligne ( www.wavre.be). C’est une bonne habitude – prise lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 – adoptée par l’administration communale pour certains projets.

Pour les autres, il n’est pas nécessaire non plus de se déplacer: une demande du dossier par mail suffit. Une consultation sur place, sur rendez-vous, est toutefois toujours possible.

Deux projets pour un total de 32 appartements

Le deuxième projet consiste en la construction de 3 immeubles à appartements de 2 et 3 chambres pour un total de 16 logements, sur des parcelles situées entre la rue des Combattants et la rue du Poilu, à Bierges. Il prévoit aussi la réalisation de parkings enterrés ou semi-enterrés pour 36 voitures dont 4 emplacements PMR ainsi que l’abattage de 43 arbres.

L’enquête publique court jusqu’au 15 septembre.

Pour le troisième projet, il s’agit de démolir deux maisons en vue de construire un immeuble de 16 appartements, sur un terrain situé chaussée de Louvain, 293- 297. 18 emplacements parking en sous-sol et 3 en extérieurs sont aussi prévus.

L’enquête publique dure jusqu’au 25 août.

Lotir un terrain en vue de construire 9 maisons

Le quatrième dossier n’est pas aussi avancé: il s’agit d’une demande de permis d’urbanisation (ancien permis de lotir) pour diviser un terrain de l’avenue des Camélias en neuf lots pour des maisons unifamiliales. La création d’une zone de jardin collectif privé est aussi prévue. Le projet se composera de deux zones distinctes (une pour six maisons, l’autre pour les trois autres) séparées par le bosquet existant entre les deux parcelles.

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 22 août.

Mais aussi…

Les autres projets concernent des rénovations, extensions et constructions d’habitation unifamiliale, un peu partout à Wavre, la mise en conformité des enseignes et les transformations intérieures d’un rez-de-chaussée et la démolition-reconstruction d’une concession automobile, le garage Percy Motors de la chaussée de Namur.