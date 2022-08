Une basse-cour sauvée in extremis par Le Rêve d’Aby et Animaux en péril, à Wavre, ce jeudi

Comment se fait-il que l’état lamentable de la basse-cour n’ait pas été découvert plus tôt?"Nous avons dû traverser l’habitation,répond Sophie Locatelli,pour atteindre les animaux dans l’arrière-cour où les rats morts, les déjections d’animaux et une accumulation de déchets jonchaient le sol. Les animaux n’étaient donc pas immédiatement visibles."

Soigneurs professionnels et bénévoles des ASBL prennent alors les animaux en charge."Deux oies et six poules vivaient dans un enclos étroit et submergé d’objets dangereux.Ils évoluaient en plein soleil, sans nourriture ni eau malgré la canicule."

L’exploration se poursuit et les équipes remarquent alors des cabanons fermés. Leur accès est bloqué par des planches. Des animaux y sont séquestrés: deux canards de Pékin et cinq poules dans le premier et cinq autres poules dans le second."Tous vivaient dans l’obscurité et ne pouvaient ni s’abreuver ni se nourrir. Un canard de Barbarie est également découvert, mis à l’écart et enfermé plus loin sur le terrain."

Les animaux sont extrêmement sales et souffrent d’infestation de parasites. Ils devront être rapidement traités pour pouvoir reprendre du poids. À leur arrivée au refuge de Meslin-l’Évêque, malgré le stress du transport, tous les animaux sans exception se sont jetés sur les abreuvoirs et dans les bacs à eau pour les palmipèdes.

Les associations Animaux en péril et Le Rêve d’Aby ont demandé à la police d’établir un procès-verbal pour maltraitance manifeste."Nous espérons,,que le procès-verbal ne sera pas classé sans suite,termine Sophie Locatelli.Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, la justice a le pouvoir de retirer le permis de détention d’animaux à tout citoyen."