«Mon Atlas du changement climatique», un outil de 24 pages pour éclairer les enfants

Mes connaissances sur le sujet sont issues de mes recherches depuis que j’ai entamé ma transition écologique mais je n’ai pas été seule pour écrire ce livre. J’ai été en contact avec des institutrices pour en faire un objet pédagogique. Pour le fond, j’ai eu des contacts avec des personnes spécialisées dans les domaines que je voulais aborder. J’ai aussi lu des rapports d’associations dont le travail porte sur le changement climatique, comme Greenpeace par exemple", explique Caroline Bouchez.

Le zéro déchet, son mode de vie familial

Pour éditer son livre, Caroline Bouchez a lancé uncrowdfunding (financement participatif sur le net). Son but était de récolter 5 400 €, un objectif plus qu’atteint puisque ce crowdfunding lui a permis de récolter 7 185 €. Grâce à cela, elle peut commencer à imprimer 1 500 livres. Les livres seront distribués aux contributeurs de son crowdfunding dans un premier temps et au grand public.

Depuis 2019, Caroline se consacre entièrement à sa page "Far Waste" sur les réseaux sociaux. C’est devenu son activité professionnelle.

"J’accompagne également des gens, des communes et des entreprises vers plus d’écoresponsabilité," dit-elle. J’ai commencé le zéro déchet un peu par hasard. Au départ je cherchais des astuces pour me laver les cheveux moins souvent parce que j’en avais marre de me laver les cheveux tous les deux jours…"Elle a donc fait des recherches et s’est rendu compte"des produits nocifs que l’on trouve dans divers biens de consommation". "J’ai fait pleins de tests et j’ai découvert qu’il y a des choses complètement naturelles qui fonctionnent tout aussi bien."Elle a donc décidé d’utiliser des produits plus naturels pour elle et ses enfants.

Elle a ensuite lu le livre Zéro Déchetde Bea Johnson et"ce fut une révélation". Elle a compris que le zéro déchet pouvait aller bien plus loin que la salle de bains.

"Le zéro déchet a été pour moi un catalyseur pour aller plus loin dans une démarche écologique."

Le choix de la «sobriété heureuse»

Caroline Bouchez s’est alors tournée vers la sobriété heureuse, la simplicité volontaire.La vie des siens en a été bouleversée. Caroline et son mari gagnaient bien leur vie tous les deux. Au moment de leur changement de vie, elle s’est retrouvée sans emploi puisqu’elle a commencé à se consacrer exclusivement à "Far Waste" sur les réseaux sociaux. Au début, elle n’avait pas vraiment de revenus. Ensuite son mari a pris un 4/5e temps. Leurs revenus ont considérablement diminué durant cette période. Ils ont mis le temps passé avec leurs enfants au premier plan."Nous faisons beaucoup moins d’activités payantes, mais nous sommes plus épanouis avec moins", assure Caroline Bouchez.