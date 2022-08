Le collège de Basse-Wavre investit dans la sensibilisation au changement climatique

Pascale Mouffe, institutrice en troisième primaire au collège Notre-Dame de Basse-Wavre a eu l’initiative de cette participation,"Je suis tombée par hasard sur le lien dans mon fil d’actualité Facebook, le sujet m’a touchée et puisque je suis toujours intéressée par l’idée d’apprendre de nouvelles choses, j’ai eu envie de m’impliquer,raconte-t-elle.Après avoir participé de manière personnelle à hauteur de 30 €, j’ai vu qu’il y avait la possibilité de participer en tant qu’école, alors j’ai soumis la proposition au gestionnaire de l’établissement qui a accepté de débloquer un budget."

Un futur outil pour le cours de citoyenneté

Participer à cette initiative permettra à Pascale Mouffe de recevoir un livre par élève de sa classe l’année prochaine."Ce livre pourrait être utile dans le cours d’éveil ou de citoyenneté mais je ne sais pas encore précisément comment je l’utiliserai car je ne l’ai pas encore vu. De toute façon, c’est un sujet qui m’intéresse et qui permettra de sensibiliser encore plus les élèves à l’importance de la protection de l’environnement et des enjeux climatiques",confie l’institutrice.

Le collège Notre-Dame de Basse-Wavre est déjà particulièrement investi dans la lutte contre le réchauffement climatique."Dans notre école, on sensibilise déjà beaucoup les élèves: on organise des collations collectives, on utilise des gourdes, on visite la station d’épuration de Basse-Wavre, on entretient deux mares…", poursuit Pascale Mouffe.

Ce livre, qui s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, a pour but d’expliquer les causes et les conséquences du changement climatique. Caroline Bouchez l’a écrit notamment pour les écoliers du cycle primaire. Un support idéal, selon elle, pour le cours de citoyenneté."Ce livre donnera des pistes de réflexion et de discussion pour aller plus loin sur le sujet", dit-elle.