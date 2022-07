Le facteur Cheval dans la peau, Elliot Jenicot revient d’Avignon pour jouer à Wavre

Un rôle repris au pied levé

À quatre semaines du début du spectacle, un problème de santé a contraint Pierre Pigeolet à abandonner la partie.

Mais le projet a survécu. Le rôle du facteur Cheval a très vite été confié à un autre comédien, Elliot Jenicot, un Belge qui habite la France depuis douze ans. Un habitué des scènes d’Avignon qu’Alain Leempoel avait d’ailleurs repéré lors d’un de ces spectacles dans le Sud,Les Fous ne sont plus ce qu’ils étaient, un seul-en-scène autour de textes de Raymond Devos.

"Lorsqu’Alain m’a téléphoné le 13 juin dernier pour me demander de lire le texte de la pièce, je l’ai fait et je lui ai dit que je ne savais ni quand ni où ce projet verrait le jour mais que je voulais en être, raconte Elliot Jenicot.Il m’a répondu: “C’est maintenant. On commence à Avignon le 7 juillet”.Cela me laissait à peine trois semaines pour apprendre le texte et devenir ce personnage que je ne connaissais pas. J’ai pris des dispositions pour faire face à mes obligations professionnelles. Et le 17, je me suis levé et j’ai commencé à étudier le texte pendant quatre jours, seul."

Elliot Jenicot est ensuite venu travailler avec son metteur en scène en Belgique durant dix jours. Avant de partir pour Avignon où des séances de travail les attendaient.

"J’ai dormi 2 à 3 heures par nuit, pendant cette période. J’étais comme dans un état second. Je suis entré dans la vie de mon personnage avec le même rythme que lui et cela m’a aidé à entrer dans la peau du facteur Cheval. Cet homme, fou de chagrin, qui a travaillé comme un forcené pendant 33 ans pour construire son Palais idéal."

L’acteur est finalement monté sur scène le 9 juillet pour la première représentation dans le jardin du Théâtre des Halles, d’Avignon. Avec une grâce que tous les spectateurs et critiques lui reconnaissent, parlant de son"incarnation"du personnage bien plus que d’une"interprétation…"et"ça, c’est toujours bon signe", sourit le comédien.

Jenicot et Cheval: rencontre de deux autodidactes

Pour entrer dans le personnage, Elliot Jenicot s’est appuyé sur les similitudes:"Comme lui, je suis issu d’un milieu social modeste, et je suis un autodidacte aussi, car je n’ai jamais étudié au Conservatoire ou fait des études artistiques. J’ai fait du théâtre de rue, du music-hall, du cirque, et j’ai été durant 8 ans pensionnaire à la Comédie française. Je me suis nourri de mon expérience artistique pour essayer de comprendre ce qu’il a fait comme chemin, mais je n’ai pas connu la difficulté des chagrins autant que lui, heureusement pour moi, la vie m’a préservé de cela. Je suis flatté qu’Alain ait pensé à moi pour ce rôle, cette aventure est un cadeau de la vie."

La tournée de ce spectacle ne fait que commencer. Elle devrait reprendre l’été prochain en Belgique et en France. Mais avant,Le Facteur Cheval ou le rêve d’un fou sera à Wavre dès ce mardi 2 août et pour quatre soirées, désormais bien rodé. L’auteur, Nadine Monfils (voir ci-dessous), a également annoncé sa présence. La magie du plein air fera le reste.

Les 2, 3, 4 et 5.8 à 18h30, au château de l’Ermitage, à Wavre. Entrée gratuite, sur réservation. Envoyez nom, prénom, nombre de places et date souhaitée à kim@panachediffusion.com ou au 0478 27 11 94.

