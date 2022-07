D’après des statistiques rapportées par Le Soir en septembre 2000, les nouveaux Wavriens venus s’installer aux Quatre Sapins étaient originaires de la région bruxelloise (45 %), du Brabant wallon (19 %) ou d’ailleurs dans le pays (14 %). Il y avait aussi des Wavriens qui ont déménagé dans le nouveau lotissement (17 %). Si le lotissement des Quatre Sapins est longtemps resté le dernier né des quartiers wavriens, ce n’est désormais plus le cas. Le Champ Saint-Anne au nord de Wavre et les Cinq Sapins, nouveau lotissement voisin de celui des Quatre Sapins, sont bien plus récents. Une vingtaine de nouveaux quartiers ont été bâtis à Wavre depuis la guerre. De par leur proximité avec Bruxelles, ceux-ci n’ont eu aucun mal à se remplir.

Les premiers habitants ont emménagé, il y a près de trente ans, en 1993. Depuis, ils ont été rejoints par environ 2 500 personnes.

Les 800 maisons quatre façades se vendaient entre 1500 et 3000… francs le mètre carré (entre 37 et 75€/m2), dans les années 90.

À l’avant-plan, la ferme des Quatre Sapins et la chaussée de Huy.