Pour les oubliés du Pont du Christ à Wavre: un roman fiction raconte la «bataille oubliée»

"Je me suis beaucoup documenté avant d’entreprendre ce livre, explique Georges Roland. Car les faits ne peuvent pas être trahis, ni les personnages historiques. Le Cercle d’Histoire de Wavre m’a fourni un maximum d’informations, et je les remercie.Néanmoins, on trouve finalement assez peu de choses au regard de ce que les livres nous ont laissés concernant la bataille de Waterloo."

La petite histoire, c’est celle de trois adolescents partis se baigner à Limelette lorsque la bataille éclate…

Ces deux-là ne sont pourtant pas étrangères l’une à l’autre. Petit rappel des faits: "Si Napoléon a perdu Waterloo, c’est parce que Blücher a gagné Wavre, résume l’auteur. Napoléon impute sa défaite à Waterloo au retard du Maréchal Grouchy à rejoindre le champ de bataille. Il omet de préciser que c’est lui-même qui a donné l’ordre à Grouchy de "Suivre les Prussiens après Ligny". Le Maréchal l’a fait. Il a suivi les Prussiens, et il y a eu cet affrontement à Wavre avec l’arrière-garde prussienne, qui lui a fait perdre un temps précieux. Dans ses écrits, Victor Hugo avait bien résumé l’état d’esprit de Napoléon à ce moment clé: "Soudain joyeux, il dit: "Grouchy!" – C’était Blücher."

Des plaques commémoratives sur le Pont du Christ

Ce que l’auteur nomme le Pont sur la Dyle, c’est le Pont du Christ, qui a donné son nom à la rue principale de Wavre. C’était le seul pont en pierre, celui par lequel tout le charroi devait passer. C’est donc autour de ce pont que les troupes de Blücher, en fuite, et celles de Grouchy, vont s’affronter.

"J’ai voulu montrer en quoi consistaient les affrontements de l’époque, en donnant des détails, parce que je voulais que le lecteur ressente ce que de simples habitants ont dû ressentir à l’époque, en assistant à une bataille à laquelle ils sont mêlés malgré eux. On n’est pas sur un grand champ de bataille où des troupes avancent en carrés, ici. Ce n’est pas le même type de bataille qu’on a connu à Waterloo.

Par exemple, à l’époque, ce ne sont que rarement des obus qui éclatent, mais plutôt des boulets balancés depuis les canons. Ils n’explosent pas lors de l’impact, mais font des dégâts par l’inertie du boulet. J’explique un peu la manière dont ça se passait à l’époque. Les soldats du bataillon Stoffel du 2erégiment ont été décimés par des tireurs en voulant passer le pont. Un peu comme des snipers le feraient aujourd’hui. Des plaques commémoratives existent toujours sur le pont."

Au milieu de cette grande Histoire, la petite, celle des hommes, des femmes pris dans une bataille napoléonienne: "La petite histoire, c’est celle de trois adolescents, deux garçons et une fille, qui sont partis se baigner à Limelette. Leurs parents tremblent. Une maman se cache dans sa cave, les parents d’un des garçons se rendent à la ferme de l’Hosté pour échapper aux tirs et observer de loin ce qui se passe… Ces personnages me permettent de plonger le lecteur dans la vie quotidienne des gens à l’époque napoléonienne, ce qui est aussi le but de mon ouvrage."

«Le Pont sur la Dyle – 1815», Georges Roland, éditions Le Livre de votre région, 189 p., 15 €. www.lelivredevotreregion.com