Redonner confiance aux jeunes avant la rentrée: l'opération «Reconnexion 2022» est de retour

L’opération se déroulera dans quatre établissements de l’enseignement provincial: le CEPES de Jodoigne, l’IPES de Wavre, l’IPAM de Nivelles et l’IPES de Tubize. Les cours, donnés de 8h15 à 10h15 et de 10h30 à 12h30, auront pour but de reconnecter l’élève avec les matières essentielles et de lui redonner confiance quant à la suite de sa scolarité. Ils porteront sur les matières suivantes: français, mathématiques, sciences (chimie et physique), néerlandais et anglais.

Les activités ludiques, sportives et de découverte se dérouleront l’après-midi. Elles seront facultatives et prévues pour un groupe de tranches d’âge, de 6e primaire à 3e secondaire. Elles réuniront maximum 15 jeunes par groupe et auront pour but de développer des compétences utiles à leur scolarité mais aussi à la vie de tous les jours. Une grande part sera consacrée à la découverte des nouvelles technologies, notamment les drones.

Inscriptions recommandées

"Ce projet correspond totalement à la vision du Brabant wallon en termes d’enseignement à savoir un enseignement ouvert qui se construit en connexion avec son environnement et éveillé sur le monde, explique Isabelle Evrard, députée provinciale chargée de l’Enseignement. Collaboration, concertation, innovation, transmission sont les maîtres mots pour une reconnexion de nos jeunes".

Pour les activités de l’après-midi, la Province a travaillé avec différents partenaires: l’Open Hub – Tech Truck (gravure laser, robotique, montage vidéo); Cap Innove (pilotage et programmation de drones, drone soccer); Synfora (ateliers d’estime de soi); Un atelier découverte de la biodiversité à l’IPES Tubize; et une initiation au hockey à l’IPES Wavre.

Le droit d’inscription est de 35 € par élève, et les cours peuvent accueillir 220 jeunes au total: il est donc fortement conseillé de s’inscrire sans tarder, surtout pour les matières les plus demandées telles que les mathématiques ou le néerlandais.

Les inscriptions se font uniquement en complétant le formulaire électronique sur le site du Brabant wallon: https://bit.ly/Reconnexion2022