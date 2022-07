Dans la rue du Progrès, le magasin dédié à la table et la cuisine, Artàtable a eu quatre-vingts centimètres d’eau à l’intérieur et sur toute la surface lors des inondations de juillet dernier. Jean-Marc Van Den Bosch, le propriétaire, se souvient que le niveau de l’eau est monté très vite dans la nuit de jeudi à vendredi, en une demi-heure il était monté d’un mètre.

" La nuit a été longue car on ne sait rien faire, on sait juste constater et on attendait qu’une chose, que l’eau s’arrête, raconte-t-il. Il se sentait impuissant face à ces éléments incontrôlables. Cette nuit-là, il craignait pour l’avenir de son magasin et donc de son activité professionnelle.

La rue du Progrès le vendredi 16 juillet 2021.

Quand l’eau s’est retirée, il a pu constater les dégâts. Le plancher en bois ainsi que les armoires avaient fortement gondolé. Les récipients étaient remplis d’eau sale ou cassés. "Je n’aurais jamais imaginé que cela fasse autant de dégâts, confie Jean-Marc. Je n’ose pas imaginer comment c’était dans les autres régions qui ont eu un mètre et demi ou deux mètres d’eau."

Jean-Marc, qui se dit d’un naturel optimiste, voit aujourd’hui les choses du bon côté en se disant qu’il a, par la force des choses, remis son magasin à neuf. Il a dû, en effet, refaire l’électricité, le sol et les murs. Il a reçu de l’argent de son assurance assez rapidement mais cela n’a pas suffi pour tout remettre à neuf. Il a dû tirer dans ses économies pour s’en sortir.

Début août 2021, son commerce était déjà rouvert et les clients au rendez-vous.

Aujourd’hui, il n’y a plus de traces de ces inondations. Il reste les châssis à changer car lors des inondations, ils laissaient passer l’eau. Jean-Marc Van Den Bosch a également le projet de construire un mur dans le fond de son terrain, là où passe la Dyle, pour diminuer le risque en cas de nouvel épisode d’inondations.

Malgré la reprise de son activité très rapide, cet épisode l’a fortement marqué: "Aujourd’hui, quand il y a de la pluie ou un gros orage, c’est vite angoissant. Si ce genre d’événement recommence je ne serai pas capable de refaire ce qu’on vient de faire. Si cela se reproduit, j’arrête" .

Inondée dans son commerce et dans sa maison

Caterina Demasi a retrouvé le sourire même si elle a dû puiser dans ses fonds propres pour restaurer son magasin.

Caterina Demasi était dans son magasin, Bohème Concept & Beauty Store (bijoux et vêtements), dans la rue de la Source, quand la police lui a demandé de le quitter car ils évacuaient le périmètre. Elle trouvait également qu’il pleuvait fort mais elle ne s’imaginait pas ce qu’il allait se passer.

Caterina, qui habite a été inondée dans son magasin mais également dans sa maison qui se trouve à une centaine de mètres de son commerce à Wavre,. Dans sa maison, il y avait un 1,4 m d’eau et dans son magasin il y en avait 1,2 m.

Le vendredi matin, elle a décidé de quitter sa maison. Elle a fui la ville et a attendu que le niveau de l’eau redescende: " On a nagé pour sortir de notre maison" , raconte-t-elle.

Quand elle est revenue constater les dégâts dans son magasin, il ne restait rien. Les meubles de cuisine à l’arrière du magasin étaient arrachés du mur. Le plancher avait gondolé jusqu’à trente centimètres de haut.

"Quand on est revenu c’était comme s’il y avait eu un tsunami" , explique Caterina. Et quand on perd tout comme Caterina, on plonge dans une grande incertitude.

L’assurance est intervenue rapidement mais Caterina a tout de même dû débourser de l’argent sur ses fonds propres, et elle le fait toujours en ce moment.

À l’heure actuelle, tous les dégâts n’ont pas été réparés. Les murs sont encore très humides, il faut donc patienter.

En plus, elle a toujours peur et elle est même angoissée quand il pleut beaucoup ou quand il y a de l’orage.

"Je ne peux pas être zen parce que dès que je vois de la pluie ou de l’orage, je me demande à chaque fois, est-ce que je vais encore tout perdre?"