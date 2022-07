Mais avant de mettre en place des mesures concrètes, il faut se rendre compte que la Commune n’a pas toujours la main et que la réflexion dépasse souvent largement le cadre communal. D’autres niveaux pouvoirs, comme la Région wallonne, la Province, ou les communes voisines (Ottignies, Court-Saint-Étienne, Chaumont-Gistoux) sont aussi concernées. Au-delà des premiers diagnostics, même s’il est acquis qu’il y a bien eu un avant et un après inondations, le dossier inondations avance à petit pas. Mais il avance. " Nous avons avancé. Nous ne sommes pas restés les bras croisés, confirme Paul Brasseur, échevin en charge des inondations. Nous l’avons fait dans des circonstances où on devait à la fois reconstruire et courir pour tout remettre en ordre. Dans le même temps, on devait penser à l’avenir pour que cela ne se reproduise plus. Nous avons vraiment pris une double peine."

Un conseiller en gestion de l’eau en octobre

Outre les réunions avec les autres communes, les représentants de la Région, ceux de la Province, les autorités communales ont aligné les rencontres très constructives avec les agriculteurs actifs sur le territoire pour les sensibiliser à la problématique des coulées de boue. Un premier pas fort utile a été franchi. Là aussi, on avance.

Parallèlement à cela, et plus concrètement, Wavre a aussi lancé une procédure pour engager un conseiller ou une conseillère en gestion de l’eau qui doit se concrétiser en octobre. Sa mission sera d’aiguiller les autorités sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre au niveau de l’aménagement du territoire, de la gestion de crise, donc en lien avec le plan d’urgence provincial, avec des inspections sur le terrain, notamment examiner l’état des bassins d’orage.

Et donc d’avoir un suivi systématique de toutes les questions liées à l’eau pour des problématiques déjà identifiées sur le territoire pour lesquels soit des actions ont déjà été prises ou soit des mesures correctrices supplémentaires sont à envisager. " C’est une personne qui aura un rôle clé, note Paul Brasseur. Bien sûr, elle ne pourra pas tout faire seule, elle aura un rôle de coordination vraiment important entre les différents services communaux."

Enfin, pour rester dans le concret, le collège a décidé de ne pas en rester là. Il proposera, à l’approbation du conseil communal de septembre, un règlement de subsides à l’intention des Wavriens. Il concerne la mise en place de dispositifs anti-inondations afin d’éviter que l’eau ne s’engouffre dans les maisons. Une mesure phare, très concrète, directement à l’intention des citoyens qui sera figée dans un règlement communal, donc sans dépendre du bon vouloir d’un autre niveau de pouvoir. Le dossier inondations est loin d’être clos.