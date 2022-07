Du linge de maison transformé en vêtements: Valalab a un an

Passionnée de couture depuis ses 16 ans, Lara a toujours su qu’elle voulait faire des études dans le domaine textile. Elle a donc effectué trois ans d’études à la haute école Francisco Ferrer en stylisme et en modélisme avant d’entamer une année de master en maille.

Une fois ses études bouclées, en 2020, la jeune créatrice a créé son entreprise. En recherche de soutien, elle a postulé auprès de différents incubateurs et a été prise chez Group one.

Depuis un an, la jeune femme crée ses vêtements depuis sa chambre, dans la maison familiale à Bierges, qu’elle a transformé en un atelier avant de pouvoir un jour s’en offrir un "vrai". Son projet étant à ses balbutiements, la jeune femme travaille par ailleurs à mi-temps dans un magasin. "Je consacre donc trois jours par semaine à ma marque, précise-t-elle. Je gère tous les aspects de mon entreprise seule. J’aimerais un jour, quand je pourrai me le permettre financièrement, déléguer certaines tâches pour me concentrer sur mes passions premières: la création et la couture."

Son idée originale est née durant ses études quand elle a dû créer une collection sur un thème. Elle voulait créer un vêtement confortable et féminin. "Et donc je me suis demandé ce qu’était le confort, et je me suis rendu compte que le confort c’était quand on était chez soi, dans son lit , raconte-t-elle. Par souci d’économie, je me suis servi des draps de lit que j’avais chez moi. L’upcycling avait donc commencé sans but écologique au départ."

Par la suite, Lara Van Caubergh a récupéré du linge de maison auprès de ses connaissances et de l’ASBL Terre qui lui revendait des tissus deux euros du kilo. Elle trouve son inspiration grâce à ce qu’elle reçoit. "L’upcycling est devenu une alternative qui s’adaptait à ma nouvelle philosophie. C’est à ce moment-là que j’ai commencé ma transition écologique: j’évitais la fast fashion… tout a peu à peu fait sens", raconte la Wavrienne.

Rendre ses pièces uniques

Depuis un an, elle connaît de mieux en mieux le milieu de l’upcycling et est en relation avec d’autres créateurs dans la même optique qu’elle. La jeune chef d’entreprise explique: "le milieu de l’upcycling est très bienveillant, il n’y a pas de concurrence. Dans ce milieu, on se donne des astuces car on sait qu’on ne fait pas tous la même chose donc il n’y a pas d’esprit de compétition."

Tous les vêtements sont vendus en taille unique mais peuvent s’adapter à différentes morphologies. "Je crée mes pièces à partir des mêmes modèles mais avec des tissus différents. Cette façon de faire rend chaque pièce unique. Elles ont aussi une histoire car le tissu a vécu avant de devenir un vêtement. L‘autre atout du linge de maison, c’est aussi sa qualité."

Lara Van Caubergh a récemment créé une capsule unisexe car elle recevait des demandes d’hommes qui étaient intéressés par des vêtements upcyclés. "J’ai étudié le stylisme féminin mais j’aimerais, à l’avenir, faire aussi des vêtements pour hommes."

La jeune femme, qui a l’intention de devenir indépendante complémentaire, a des projets plein la tête. « Quand je pourrai me consacrer complètement à ma marque, j’aimerais créer un atelier boutique, confie-t-elle. J’aimerais également pouvoir faire de la couture sur-mesure et travailler avec des tissus qui seraient choisis par les clients. »