Pourtant, il y a de cela un an tout pile, la rue ressemblait plutôt à une artère de Venise.

Le 16 juillet 2021, tous les commerces de la rue se sont retrouvés les pieds sous l’eau. C’était notamment le cas du Citizen Kane, un café-restaurant qui se situe au milieu de la rue piétonne.

«Nous étions occupés à boire un verre et nous avons vu l’eau monter.»

"Lorsque l’eau a commencé à monter, nous étions occupés à boire un verre de fin de service. Ça a commencé avec les égouts puis l’eau est rentrée petit à petit. Nous avons réussi à sauver une majorité des meubles", explique Arnaud, le chef de cuisine.

Si une majorité des meubles amovibles ont pu être sauvés, il n’en a pas été de même pour le parquet, le bar, les frigos, etc. "Tout ce qui était en bois a gonflé. Le parquet de la salle arrière a dû être entièrement remplacé."

À certains endroits, on voit encore les traces qu’a laissées le mètre d’eau qui a envahi une grande majorité de la rue.

"Heureusement, la cuisine est en hauteur, c’est ce qui nous a sauvés! Sinon il aurait fallu tout remplacer."

«L’eau s’est mélangée avec le mazout

Si le Citizen Kane a pu rouvrir après quelques semaines de travaux, certains n’ont pas eu cette chance. "Si vous regardez, le magasin un peu plus loin n’a pas survécu. Nous n’avons pas de cave mais certains ont subi beaucoup plus de dégâts, comme l’ancien Criquet&Co. La citerne à mazout dans la cave a cédé, l’eau et le mazout se sont mélangés, il y en avait partout dans la rue. L’odeur était infâme", raconte encore le chef de cuisine du Citizen Kane.

Malgré la reprise de l’activité commerciale dans le quartier, les commerces vides et les traces sur certains murs témoignent encore de la montée incontrôlable des eaux qui a eu lieu cette nuit-là.

Ainsi, Le Restaurant d’en Face est toujours fermé. La patronne, Bénédicte Daelman, se souvient encore de cette nuit-là: "Contrairement au Citizen, nous sommes à hauteur de rue, l’eau est donc rentrée directement. Nous n’avons rien pu sauver, même le matériel de la terrasse a dû être jeté."

Une inondation qui a fait remonter les problèmes à la surface

Une des raisons pour lesquelles l’établissement n’a toujours pas rouvert vient de la mésentente survenue entre les assurances lorsqu’il a fallu passer aux constatations.

"J’ai hérité d’un bail vieux de 30 ans. Lorsqu’il a fallu faire intervenir les assurances, celle du propriétaire a refusé d’intervenir au-delà de l’état des lieux fait il y a 30ans. Or, pour maintenir le restaurant aux normes, il a bien fallu faire des travaux de rénovation et de modernisation durant toutes ces années."

Aujourd’hui encore, les assurances se renvoient la balle. La patronne n’a toujours pas reçu la moindre aide, même de sa propre assurance.

"Nous sommes arrivés à des "compromis" avec le propriétaire, mais c’est une situation très inconfortable. Nous avançons et nous verrons bien si cela finira en justice ou pas."

De plus, l’eau, le gaz et l’électricité ont été touchés. "À la suite des inondations, nous avons eu une fuite de gaz et une fuite d’eau. Nous attendons toujours les certificats de la part de la commune afin de pouvoir relancer les machines et voir si elles fonctionnent."

Bénédicte Daelman espère pouvoir rouvrir son restaurant pour le mois de septembre.