Le Limalois Aymeric Parmentier au championnat d’Europe en visant les Jeux Paralympiques de Paris

"Il avait le onzième temps d’inscription. Il a réussi la huitième performance. Il était donc qualifié pour la finale où il a réédité sa huitième place. Il avait le troisième temps des athlètes européens ", indique Hélène Parmentier, la sœur d’Aymeric qui est aussi son entraîneur.

Virtus a créé une fédération pour les personnes déficientes intellectuelles dans laquelle entre Aymeric Parmentier: " La fédération Virtus a réparti plusieurs catégories de nageurs. Les personnes trisomiques sont également dans la catégorie des déficients intellectuels mais ils ont maintenant leurs courses à eux, sans quoi il n’aurait jamais eu la chance de briller en compétition. Virtus a créé des sous-catégories ".

La fédération Virtus organise des compétitions internationales, comme les World Games, qui ont lieu tous les quatre ans avant les Jeux paralympiques.

Plusieurs médailles d’or et d’argent

Au championnat du monde Virtus fin de l’année dernière, Aymeric Parmentier a signé plusieurs premières places et de nombreuses deuxièmes places: " Les championnats devaient avoir lieu au Brésil. Vu la crise sanitaire qui régnait au Brésil, ces championnats se sont déroulés en France. De nombreuses nations n’ont pas pu s’y aligner ", signale Hélène Parmentier.

Neuf courses à Cracovie

Le nageur limalois participera début de semaine prochaine au championnat d’été Virtus à Cracovie en Pologne.

Il n’aura pas le temps de s’ennuyer: " Il sera aligné sur ses quatre courses de référence, le 100 m brasse, le 200 m 4 nages, le 100 m dos et le 100 m papillon. J’ai ajouté le 100 mètres quatre nages et toutes les quatre courses sur 50 mètres, la brasse, le crawl, le papillon et dos. Nous visons des médailles d’or. Il sera le seul belge engagé dans la compétition de natation ".

Au sein de la World Para Swimming, Aymeric Parmentier nage en S14, soit déficience intellectuelle. À 29 ans, il est au sommet de sa forme: " Nous visons les Jeux Paralympiques de Paris en 2024 ", lance encore Hélène Parmentier