Tant Walibi que l’ASBL Les Versants de la Dyle et trois riverains avaient en effet déposé un recours contre le permis octroyé le 30 mars dernier par les fonctionnaires délégué, technique et des implantations commerciales de la Région.

Ce sésame avait été remis à Walibi trois jours à peine avant sa réouverture. Le parc pouvait dès lors ouvrir sereinement toutes ses attractions. Car depuis février 2022 et un double arrêt du Conseil d’État, il était dans une situation plus qu’inconfortable. La plus haute juridiction administrative du pays ayant annulé deux permis remontant à 2018, Walibi pouvait ouvrir sur base d’un permis de 2015… Ce qui signifiait que ses installations et attractions les plus récentes dont le Popcorn Revenge, le Pulsar et le Kondaa, la plus haute et rapide montagne russe du Benelux, se retrouvaient en infraction urbanistique.

Le directeur du parc, Jean-Christophe Parent, avait toutefois fait savoir qu’il ne renoncerait à aucune de ses attractions, étant prêt à prendre le risque de poursuites judiciaires.

Mais les fonctionnaires wallons avaient fait preuve d’une diligence peu commune. Vu l’annulation de leur décision de 2018, la demande de permis revenait sur leur table. Ils ne partaient donc pas d’une feuille blanche.

Mais le permis délivré en mars dernier pouvait faire l’objet d’un recours, une possibilité dont se sont donc emparés le parc et des riverains que ce soit au travers de l’ASBL Les Versants de la Dyle ou à titre individuelle.

En ligne de mire, de part et d’autre, les conditions particulières d’exploitation du parc. Les riverains visent principalement les normes de bruit lors des journées exceptionnelles trop permissives à leurs oreilles et les mesures de contrôle du bruit.

À l’inverse, Walibi pointe notamment des normes de bruit qu’il juge trop contraignantes ainsi que les journées compensatoires aux journées exceptionnelles.

De 10 à 5 journées compensatoires

Au final, il y a à boire et à manger dans le nouveau permis, que ce soit pour les riverains ou le parc.

Si 10 journées exceptionnelles, avec ouverture jusqu’à 23h et non 19h comme en temps normal, sont toujours autorisées, le nombre de journées compensatoires a été revu à la baisse: de 10, elles passent à 5.

Comme avec le permis de mars dernier, elles ne peuvent pas être mises pendant la période de fermeture du parc. C’était une des réponses apportées aux griefs du Conseil d’État: auparavant, rien n’interdisait le parc à mettre ces journées compensatoires pendant sa fermeture, la compensation n’en étant dès lors pas vraiment une.

Autre avancée pour Walibi: son parc aquatique, l’Aqualibi, n’est pas concerné par les journées de fermeture compensatoire.

Le Conseil d’État avait aussi relevé qu’aucune norme de bruit n’était indiquée pour les feux d’artifice tirés lors des journées exceptionnelles. Ce fut corrigé en mars: "la valeur limite pour l’heure pendant laquelle le feu d’artifice est tiré est de 75 dBA" . Dans le nouveau permis, il est précisé que ces feux "seront tirés entre 20 et 21h d’octobre à mars et entre 22 et 23h d’avril à septembre" .

Walibi aurait souhaité des normes de bruit encore moins strictes lors des journées exceptionnelles

En ce qui concerne les normes de bruit lors des journées exceptionnelles, Walibi avait obtenu une dérogation pour qu’elles soient moins restrictives. Mais ce n’était pas assez pour le parc qui souhaitait qu’elles soient fixées à 60 décibels toute la journée contre 60 de 7 à 19h, 55 de 19h à 22h et 50 jusqu’à 23h. Le parc faisait valoir que les émanations de bruit n’étaient pas modulables. Mais il n’a pas été suivi. Au grand soulagement des riverains, même s’ils jugent ces normes trop laxistes.

"C’est en effet un ouf de soulagement, car 55 dBA, c’est déjà à la limite du supportable , indique Benoît Thoreau, vice-président des Versants de la Dyle et par ailleurs conseiller communal à Wavre. On l’a vécu lors des journées Halloween l’an dernier pendant lesquelles le bruit est monté jusqu’à 57dBA."

Vers un recours au Conseil d’État des riverains?

Et de commenter le permis fraîchement délivré: "Toutes les demandes de Walibi n’ont pas été rencontrées, de même que pour les nôtres. Nous avons le sentiment que nous sommes renvoyés dos à dos avec le parc. Selon nous, il y a encore des éléments qui continuent à poser problème dont le contrôle des mesures de bruit qui n’est prévu qu’en cas de nouvelle attraction. En mars, nous avions jugé que c’était insuffisant et rien n’a changé à ce niveau-là dans le nouveau permis."

Les riverains ont rencontré leur avocat pour voir quelle attitude adopter. Car un recours au Conseil d’État contre ce nouveau permis est possible.

La saga n’est sans doute pas terminée…