Il y a un an, le Brabant wallon était sous eau après deux journées de pluies incessantes

Le mercredi 14 juillet, il a tellement plu qu’on s’est dit en fin de journée: "C’est bon, il ne peut pas pleuvoir plus." D’autant plus que depuis début juillet, les orages ont déjà provoqué pas mal de dégâts dans plusieurs communes de la province.

"De l’eau jusqu’aux genoux et ce n’est pas fini", titrions-nous dans nos éditions du jeudi 15 juillet. C’était même très loin d’être fini vu les trombes d’eau qui s’abattaient sur le Brabant wallonce jeudi matin. Une pluie épaisse incessante et inquiétante. À 10h55, une phase provinciale du Plan général d’urgence et d’intervention est déclenchée par le Gouverneurau vu "des coulées de boues sur plusieurs communes du territoire, en particulier Mont-Saint-Guibert, Chastre, Walhain, Jodoigne, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Étienne, Villers-la-Ville, Ottignies-LLN, Genappe et Beauvechain ".

+ LIREAUSSI| Inondations à Mont-Saint-Guibert, un an après : " La rue Auguste Lannoye était sous 1,2 m d’eau "

Toujours jeudi en fin d’après-midi, nous quittons nos bureaux de la place Henry Berger à Wavre, la Dyle a déjà quitté son lit et les habitants du quai des Tanneries et du centre-ville ont déjà les pieds dans l’eau. Dans la soirée, la Dyle va déjà atteindre une hauteur record de 3,19 m au niveau de Bierges. La Thyle, l’Orne, le Nil, la Senne, la Gette, le Train, la Néthen, le Hain… tous les cours d’eau atteignent des niveaux records. Le vendredi, en arrivant sur Wavre, on constate que Walibi est complètement sous eau, comme le centre-ville. Quasiment toutes les communes sont touchées. À des degrés divers. Il faut évacuer des gens un peu partout, les services de secours sont débordés, les services communaux travaillent d’arrache-pied comme à Mont-Saint-Guibert où les ouvriers communaux, dont certains ont abrégé leurs congés, n’ont dormi que deux ou trois heures entre jeudi et vendredi.

Le soleil brille ce vendredi 16 juillet et on se dit que cette fois, dans le ciel, les nuages sont à sec. Sur le terrain, on retrouve des "décors qui créent un sentiment d’impuissance", disait encore Philippe Filleul.

L’impuissance, on la vit en direct avec ces commerçants de Wavre qui ne peuvent plus accéder à leur commerce… Et puis on voit cette dame qui sort de nulle part, avec de l’eau jusqu’aux coudes: "Je suis allée constater les dégâts dans mon magasin. Je n’ai pas osé ouvrir la porte.On a déjà vu l’eau qui montait mais jamais comme ça."

En remontant vers le bureau sur la place de la Gare, nous croisons un autre commerçant en train de gonfler un canoë. Ce n’est qu’à midi que la Dyle se stabilise avant d’amorcer une lente décrue.

Des dégâts et pas de blessés.Le Brabant wallon ne s’en sort pas trop mal après un tel déluge. Mais pour les "inondés", qu’ils se trouvent à Liège ou à Court-Saint-Étienne, la désolation est la même. Pourtant, il faut déjà se retrousser les manches. L’heure est au nettoyage, aux démarches administratives…

Dans cette catastrophe, le rayon de soleil est venu dela solidarité qui est née avec ces intempéries: tout simplement phénoménale. Comme quoi, il ne faut pas désespérer de la nature humaine.

Un an plus tard, nous sommes allés à la rencontre des sinistrés et des décideurs. Une chose est sûre, nous ne sommes toujours pas à l’abri si pareils déluges devaient à nouveau nous arroser…