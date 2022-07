Voici, en détail, les couples jubilaires invités à la maison communale: 65 ans de mariage, noces de palissandre, pour Albert Boussart et Micheline Roodhooft. Sur la seconde marche du podium, des noces de diamant, 60 ans de bonheur partagé, pour Joseph Dassas et Colette Dewitte. Viennent ensuite une dizaine de couples qui fêtaient leurs 50 années de mariage, noces d’or donc pour Berckmans Francis et Baschwitz Maria, Conserière André et Vanhalst Marie-Claire, Dandois Claude et Dierckx Jeannine, Delfosse Jean et Nerinckx Nicole, D’hont Philippe et Thayse Martine, Duchêne Claude et Mayne Martine, Glibert Maurice et Haulotte Rita, Luyckx André et Van Lier Marguerite, Moens Emmanuel et Mielnik Sabrina, Moreels Pierre et Delannay Colette, Nguyen Dang et Huynh Thi, Noël Jean-Marc et Ceccotti Martine, van Boxstael Roland et Rans Martine.

Des célébrités locales

On pointera parmi ces heureux jubilaires deux couples dont les visages ne sont pas tout à fait inconnus des Wavriens. Ainsi, Bernadette Pierre, propriétaire de la mercerie Le Jeu de Dames et présidente de l’association des commerçants wavriens, fêtait ses 50 ans de noces avec le non-moins célèbre Benoit Thoreau, conseiller communal de l’opposition CH +. Ils se sont rencontrés alors qu’ils étaient à l’université. De leur union sont nés trois enfants, Nicolas, Antoine et Sylvain, qui leur ont donné quatre petits-enfants.

Autre duo wavrien remarqué: Nicole Vanden Bossche et Jean-Marie Van Butsele. Connu pour ses nombreuses actions mettant en jeu son endurance à la marche au bénéfice d’associations, ce dernier a été surnommé le marcheur au grand cœur. De la longévité, Jean-Marie en fait preuve également en amour puisqu’il a rencontré sa moitié lorsqu’il avait 15 ans et elle, 13 ans. De leur histoire sont nés cinq enfants, qui leur ont donné 17 petits-enfants.