L’exercice 2019, avec une ouverture en novembre, était prometteur, mais incomplet.

Celui de 2020 était aussi prometteur mais la mise en stand-by dès mars 2020 des activités à cause de la crise sanitaire a plombé le reste de l’exercice.

L’exercice 2021 est complètement impacté par la crise sanitaire…

Entre les deux exercices 2020 et 2021, la Sucrerie n’aura été ouverte normalement que 70 jours, avec des conditions sanitaires strictes. Trop peu pour réaliser un chiffre d’affaires suffisant et normal. Dans ces conditions, il était donc impossible de prétendre sortir autre chose qu’un bilan comptable déficitaire au niveau de l’exploitation.

Si en 2020, la perte d’exploitation de la Sucrerie se chiffrait à 745704€, celle de 2021 se monte à 760864€.

Pour compenser cette perte d’exploitation, il a fallu puiser dans le bas de laine du capital (18000000€) mis à disposition par la Ville de Wavre lors de la constitution de la RCA.

Mais, à la lecture des comptes 2021, une tendance se dégage. En effet, la perte d’exploitation permet de mettre en lumière un bénéfice d’exploitation à atteindre pour présenter un bilan comptable qui tend à l’équilibre. Ce que Stéphane Crusnière, le directeur général de la RCA, a mis en lumière lors de la présentation des comptes 2021 au dernier conseil communal. La direction, de la RCA et de la Sucrerie, a pour objectif de mettre en place une politique de programmation et de location pour atteindre un bénéfice d’exploitation de 850000€, synonyme d’équilibre.

Et cela passera plus que probablement par la mise en place d’une ASBL pour que la Sucrerie devienne un centre culturel, toujours liée à la RCA, afin de pouvoir prétendre à certains subsides de programmation, tout en maintenant le modèle de gestion actuel.

Pas de miracle en 2022

Mais il ne faut, pour le moment, au niveau purement comptable, pas s’attendre à un miracle. Les comptes de 2022 subiront encore les effets de l’année 2021 et comme le prétend Écolo, aussi les effets des augmentations des coûts énergétiques.

Bref, en 2022, il faudra encore compenser une perte d’exploitation liée à des facteurs dont certains sont résurgents (crise sanitaire) et d’autres émergents (crise énergétique), d’autant plus qu’en 2022, les comptes de la RCA ne pourront plus compter sur le subside de 15000€ de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni du montant de la location de la Sucrerie en tant que centre de vaccination régional (105000€), ni des coûts de personnel à la baisse suite à la mise à l’arrêt des activités de la Sucrerie.

Pour un exercice comptable de retour à la normale, ce ne sera pas avant, au mieux, 2023. En attendant, le modèle de la gestion financière de la RCA, et a fortiori, celui de la Sucrerie, doit et devra s’adapter, suite, notamment à la création de la RCA des Sports (RCAS) qui permettra la facturation de services, notamment des salaires, à cette nouvelle entité.

Mais actuellement, c’est évident, la RCA, dont 20% des activités émanent de la Sucrerie, coûte cher aux Wavriens.