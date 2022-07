Des boxes sécurisés pour les vélos wavriens pour 60€ par an

Les emplacements ont été choisis sur base des demandes des citoyens et validés par la Commission communale Vélo, indique la Commune de Wavre.

Une seconde phase de placement est d’ores et déjà programmée; une dizaine de garages à vélos seront installés aux gares de Basse-Wavre, Profondsart, aux parkings des Fontaines, du Presbytère et de l’Escaille, dans le quartier de l’Orangerie et dans celui du Douaire.

La troisième phase est en préparation: le Service Mobilité de la Ville de Wavre enregistre déjà les demandes d’installation de box vélos des citoyens via son adresse mail mobilite@wavre.be .

Pour bénéficier d’un emplacement vélo dans les boxes, les cyclistes sont invités à compléter et à renvoyer les formulaires de demande de location. Ils sont disponibles auprès du Service Mobilité et sur www.wavre.be/velo . Le tarif de location est de 60€ par an.