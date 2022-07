Les ventes aux enchères d’objets ont le vent en poupe. C’est un peu comme si les confinements avaient incité les gens à vider leur cave et/ou leur grenier. Depuis la crise du Covid, Catherine Dessain ne manque pas de travail.

"On possède tous des trésors chez soi. Les gens n’en ont pas toujours conscience et surtout, ils ont besoin d’experts pour les éclairer. Les ventes d’objets aux enchères existent depuis la nuit des temps. Cela remonte à l’époque romaine, et cela concernait les biens confisqués. C’est en France, au XVIe siècle, que la fonction de commissaire-priseur est née."

Catherine Dessain s’est installée à Wavre, dans le zoning Nord, en février 2014. Une localisation idéale "parce qu’il y a des salles proches de toutes les grandes villes de Belgique mais il n’y en avait encore aucune ici. Et puis j’ai été séduite par cet espace au look semi-industriel, de 750 m2, qui permet de mettre en valeur les objets de toutes les époques."

60% vont vers l’étranger

Le mode de fonctionnement de la salle de vente a néanmoins changé depuis la crise du Covid. Les gros rassemblements sont momentanément rangés au placard. "Nous sommes passés aux ventes online, c’est-à-dire sur internet, en direct. Cela nous a permis de toucher le marché international. Car les acheteurs qui sont au bout du monde peuvent participer, malgré le décalage horaire. Aujourd’hui, 60% des objets vendus chez Phoenix partent à l’étranger."

Les objets arrivent à Wavre par différents canaux, pas forcément de la région immédiate. " Il y a le cas de la succession évidemment, lorsqu’un parent décède, on vide le logement et on trouve parfois des merveilles, mais aussi des déménagements ou des dépôts spontanés. J’ai choisi de présenter deux objets qui ont fait l’objet d’une belle vente (voir ci-dessous). Le vase appartenait à un Wavrien qui devait quitter son appartement. Il collectionnait des objets d’art. Le deuxième est un tableau signé Jo Delahaut, artiste belge de renom. Deux acheteurs, un Suisse et un Américain, se le sont disputé pendant plus d’une heure, ce qui est assez rare sur internet."