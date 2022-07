En Brabant wallon, les jeunes parents ne se sont pas toujours tournés vers ces prénoms. Emma arrive en tête des prénoms donnés à Tubize. Olivia, nulle part.

Camille et Alice arrivent en tête des prénoms donnés en 2021 dans six communes du Brabant wallon; Louise, Lucie et Victoria dans quatre.

Du côté des garçons, les populaires Noah et Gabriel le sont moins en Brabant wallon. Noah n’arrivent en tête dans aucune commune du Brabant wallon. Gabriel a été plébiscité à Nivelles, Tubize et Villers-la-Ville.

Arthur est le prénom qui arrive en tête dans le plus grand nombre de communes du Brabant wallon (12). Louis (en tête dans 11 communes), Victor (8) et Hugo (5) suivent.

Ces prénoms ne sont cela dit pas des particularités brabançonnes: Arthur est le 4eprénom le plus populaire en Wallonie; Louis, le 2e; Victor, le 7e; et Hugo, le 6e.

Les prénoms féminins choisis par les Brabançons wallons ne se démarquent pas beaucoup plus. Camille est le 9eprénom le plus souvent choisi en Wallonie; Alice, le 4eà égalité avec Lucie; Louise, le 3e; et Victoria, le 11e.

Les prénoms les plus souvent choisis par communes

Beauvechain: Alix, Chloé, Louise, Margaux, Victoria et Zoé (6), Arthur et Jules (10).

Braine-l’Alleud: Victoria (43), Arthur et Hugo (35).

Braine-le-Château: Camille (12) et Jules (10).

Chastre: Lucie et Manon (7) et Louis (11).

Chaumont-Gistoux: Louise (13) et Arthur (13).

Court-Saint-Étienne: Camille, Louise et Zoé (10) et Arthur (14).

Genappe: Lucie (22), Louis et Victor (18).

Grez-Doiceau: Alice (16) et Arthur (16).

Hélécine: Chloé (6) et Hugo (9).

Incourt: Camille (9) et Maxime (9).

Ittre: Juliette et Lucie (8), Hugo et Victor (10).

Jodoigne: Léa (16) et Arthur (19).

La Hulpe: Camille et Juliette (7) et Louis (9).

Lasne: Victoria (17) et Louis (14).

Mont-Saint-Guibert: Lucie (12) et Louis (11).

Nivelles: Camille et Lucie (23), Gabriel, Hugo et Raphaël (24).

Orp-Jauche: Alice (10) et Arthur (12).

Ottignies-LLN: Alice (28) et Arthur (30).

Perwez: Juliette (13) et Hugo (12).

Ramillies: Louise (10) et Louis (12).

Rebecq: Alice (10), Arthur et Victor (10).

Rixensart: Alice et Camille (17) et Arthur (29).

Tubize: Emma (25) et Gabriel (28).

Villers-la-Ville: Léa (15) et Gabriel (14).

Walhain: Alice (13) et Arthur (11).

Waterloo: Victoria (25) et Arthur (24).

Wavre: Chloé (29) et Lucas (30).