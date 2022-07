Jacqueline Gaziaux et Roger Nicaise fêtent leurs 75 ans de mariage à Wavre

Chacun des couples a reçu deux chèques, d’une valeur égale à leurs années de mariage, à valoir dans les commerces de Wavre.

Jacqueline Gaziaux et Roger Nicaise fêtent cette année leurs noces d’albâtre, soit 75 ans de mariage. ©ÉdA

Dans son discours, la bourgmestre Françoise Pigeolet a rappelé la citation de l’écrivain André Maurois: "Un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève." Elle a ensuite évoqué les tranches de vie des couples, les héros de la journée.

Elle a expliqué que Roger Nicaise, né le 18 août 1925 et Jacqueline Gaziaux, née 31 juillet 1930, se sont mariés le 28 juin 1947 à Wavre et fêtent donc leurs 75 ans de mariage, soit leurs noces d’albâtre. "Ils se sont rencontrés lors de la fête à Wavre. Roger jouait de l’accordéon, Jacqueline est venue l’écouter. Roger l’a invitée à s’asseoir sur sa caisse. Jacqueline était coiffeuse à Bruxelles. Après son mariage, elle est entrée aux Usines Émile Henricot à Court-Saint-Étienne avant de s’occuper de ses enfants. Son mari a débuté très tôt par la livraison de pain à vélo alors qu’il n’avait que douze ans. Après la guerre, il a été maçon dans les Ardennes. Il a ensuite été engagé comme électricien à la compagnie des eaux de Wavre. De leur union sont nés cinq enfants, neuf petits-enfants et seize arrière-petits-enfants. Jacqueline aime s’occuper de sa maison et de ses arrière-petits-enfants, son mari soigne ses canaris et ses pigeons. Il pratique aussi le jardinage."

De leur côté, Willy Vanhellemont, né le 1er novembre 1929 à Jauche et son épouse Suzanne Detraux, née à Longueil-Sainte-Marie en France le 12 décembre 1932, célèbrent leurs 70 ans de mariage, soit leurs noces de platine: ils se sont en effet mariés à Jauche le 15 novembre 1952.

Suzanne Detraux et Willy Vanhellemont ont été fêtés pour leurs 70 ans de mariage. ©ÉdA

"C’est lors du réveillon de 1952 que tout a commencé au cours d’une dernière danse , a signalé Françoise Pigeolet. Suzanne a passé sa carrière dans le textile et plus particulièrement aux établissements Germain à Wavre. Willy a terminé sa carrière auprès des entreprises Carpet Saint-Georges à Grez-Doiceau. Le couple a eu une fille. Ils ont un petit-fils et une petite-fille, ainsi que quatre arrière-petits-enfants. Ils vouent une passion au jardinage, madame s’occupant des fleurs, monsieur des légumes. Suzanne est bénévole pour la confection des costumes du Jeu de Jean et Alice."

Les 26 couples mis à l’honneur ce dimanche 2 juillet

75 ans de mariage (noces d’albâtre): Roger Nicaise et Jacqueline Gaziaux.

70 ans de mariage (noces de platine): Willy Vanhellemont et Suzanne Detraux.

65 ans de mariage (noces de palissandre): Émile Huts et Francine Hordies.

60 ans de mariage (noces de diamant): Marcel Castreuil et Nicole Mouisson, Jacques Costermans et Ute Hecht, Guy Denis et Denise Nart, Georges Magnette et Paulette Gillard, Charles Respaut et Amanda Kint, André Verhasselt et Marie Bougnet, Christian Verleye et Michelle Van Oudenhove, Roger Walrant et Christiane Vandebroek.

50 ans de mariage (noces d’or): Pierre Bombaerts et Marie Bajoit, Daniel Cantillion et Myriam Michiels, Marc Dierick et Brigitte Desjardins, Michel Ducamp et Viviane Wautier, André Fabre et Roseline Watlot, Jean Falise et Chantal Robert, Albert Fabroni et Marie Toussaint, Ettore Gaudio et Annina Malizia, Diego Palermo et Ausilia Martorana, Christian Pierre et Andrée Vanhemelen, Jean-Pierre Pilet et Claudine Lorette, Bernard Poot et Claire Callewaert, Alain Roppe et Françoise Ginion, Gérard Vériter et Brigitte Biet, Jacques Vreven et Monique Notté.