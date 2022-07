La motion «eaux de pluie» amendée et adoptée

Mardi, au conseil communal, le groupe CH+ a déposé sa motion pour lancer un projet afin de collecter les eaux pluviales de l’E411 et les canaliser vers des zones de rétention ou d’infiltration et empêcher le ruissellement direct dans la Dyle. La motion visait à alerter la Sofico et elle a trouvé un large consensus au sein du conseil. Cependant le texte a été amendé à la demande de l’échevin Paul Brasseur. "Simplement pour l’améliorer , a commenté l’échevin. C’est toujours dans une œuvre collective que l’on fait les meilleurs ouvrages. Je propose donc d’adresser la motion non seulement à la Sofico mais aussi au SPW Mobilité et Infrastructures car il est important qu’on ait ces deux interlocuteurs autour de la table, même si nous avons déjà des contacts étroits avec la Région wallonne concernant la création d’ouvrages au niveau de l’E411. Je propose aussi de considérer qu’il y a un phénomène d’artificialisation qui vient aussi des communes en amont et de ne pas prendre Wavre de manière isolée, car les communes en amont ont largement contribué aussi à cette artificialisation. Enfin, nous proposons de ne pas oublier la vallée du Pisselet qui est malheureusement aussi affectée par les ruissellements d’eau de pluie de l’E411. Cela concerne la venelle des Chauwères et celle du bois de Saras. Il est important aussi de repenser la récolte des eaux de pluie du côté de Louvranges et notamment au niveau de la sortie 8 de l’E411. Des travaux ont déjà été effectués et d’autres le seront encore, notamment au niveau des bassins d’orage existants."