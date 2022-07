Wavre: un bénéfice de 3271€ malgré le Covid pour la Sucrerie

Mardi, au conseil communal, Stéphane Crusnière, directeur général de la RCA, et Patrick de Longrée, directeur de la Sucrerie, ont détaillé cet exercice marqué par la crise sanitaire. En effet, en 2021, les restrictions imposées par la crise n’ont pas permis à la RCA d’avoir des activités normales. De janvier à mai, le secteur culturel et événementiel a été complètement à l’arrêt, tandis que de juin à août, événements et spectacles étaient limités à 200 personnes maximum. Ensuite, avec le Covid Safe Ticket, de septembre à octobre, la possibilité d’augmenter les jauges a permis à la Sucrerie d’accueillir plus de monde. Las, dès novembre, la 4evague de Covid a à nouveau plombé les activités de la Sucrerie avec finalement, le 26 décembre, une fermeture obligatoire.

"C’est dans ce contexte que certaines activités ont pu se réaliser vaille que vaille , a expliqué Patrick de Longrée. La première moitié de 2021, la Sucrerie était fermée à toutes activités. Certains spectacles, séminaires ou salons ont été soit annulés, soit reportés. La seconde moitié de l’année a permis de programmer des activités dans des conditions un peu plus normales. Mais les dispositions du Codeco ont eu un effet pervers sur les activités programmées par des entreprises. Celles-ci ont carrément annulé ces rendez-vous car l’employeur ne peut ni imposer la vaccination aux membres de son personnel, ni discriminer ceux qui ne seraient pas vaccinés."

70 jours d’ouverture normale

Entre le début de la pandémie en mars 2020 et fin 2021 (662 jours), la Sucrerie aura été fermée pendant 336 jours et a connu 226 jours avec des lourdes restrictions, 30 jours avec des restrictions légères et seulement 70 jours d’ouverture normale. Enfin, entre le 16 mars et le 30 septembre 2021, la Sucrerie a accueilli un des centres de vaccination, ce qui a permis d’inoculer 80742 doses de vaccin durant cette période.

Les comptes de la RCA sont logiquement impactés par la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires de la Sucrerie (243141€) est limité avec une perte d’exploitation de 760864€. Mais, et c’est une bonne nouvelle, l’exercice se solde par un petit bénéfice (3271€), grâce notamment à un subside (15000€) octroyé par la Communauté française pendant la pandémie, grâce à la location des lieux comme centre de vaccination (105000€) et grâce aussi à une nette diminution des frais de personnel, en chômage économique pendant les mois de fermeture.

Perte de 8871€ pour la RCA des sports

Depuis son instauration fin 2019, la RCA n’a pas connu un exercice financier que l’on qualifiera de normal. Cependant, grâce à une gestion rigoureuse, avec l’appui financier de la Ville, elle présente, pour 2021, des comptes en boni. Ce qui, vu le contexte, est plutôt positif et tend à démontrer que la RCA, et donc la Sucrerie, est rentable. Mais, il faut quand même noter que l’impact de l’exercice 2021 se fera encore sentir sur les comptes 2022, puisque de nombreux spectacles, salons et autres événements ont été reportés au début de 2022.

Le conseil communal a approuvé ces comptes comme ceux de la RCA des sports, malgré une perte de 8871€, suite aux inondations de 2021 qui ont touché le centre sportif de Wavre.