Wavre: le P’tit Cirq’en Palc est de retour

Le P’tit Cirq’en Palc, c’est un festival des écoles de cirque amateurs, un projet organisé par l’École de cirque du Brabant wallon et soutenu par la Ville de Wavre. La caravane du festival s’installera à Wavre du 3 au 10 juillet pour sa résidence et son festival qui aura lieu le week-end des 9 et 10 juillet.