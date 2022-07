Wavre et Rixensart: GSK investit 70 millions pour son nouveau vaccin VRS

Un nouveau GSK parce que l’entreprise pharmaceutique va se séparer de sa division "médicaments sans ordonnance". Cette division santé grand public, qui représentait 30% du chiffre d’affaires de GSK (39,5 milliards d’euros), portera désormais le nom d’Haleon et sera tout à fait indépendante de GSK: "Elle volera de ses propres ailes, confirme Emmanuel Amory. C’est pour cela aussi que nous avons créé un nouveau logo. Derrière celui-ci, notre leitmotiv est de travailler ensemble, d’unir la science, les technologies et les talents pour devancer la maladie."

Derrière le nouveau logo, il y a aussi une culture d’entreprise qui veut axer les efforts sur le "comment", les synergies et la globalisation: "La réalité globale, elle est là, insiste, Emmanuel Amory. On exporte plus de 99% de nos vaccins et cela correspond à 10% des exportations en Wallonie."

70 millions d’euros pour le vaccin VRS

Tout ça au départ de la Belgique, de la "Biopharma Valley" car l’environnement est à la hauteur en Belgique "et il faut continuer dans ce sens. Ce qu’on fait à Rixensart et à Wavre, on ne trouve ça nulle part ailleurs", signale Emmanuel Amory, particulièrement bien placé pour l’affirmer, lui qui a fait carrière à l’international en tant que responsable du réseau mondial des sites de production de vaccins de GSK: "Je m’occupais de 20 usines dans 13pays sur 4 continents avant de revenir en Belgique".

En quelques chiffres, GSK et ses 9000 employés en Belgique, essentiellement à Wavre (production et emballage) et Rixensart (recherche et développement), ce sont plus de 20 vaccins qui aident à protéger les personnes contre les maladies infectieuses, ce sont aussi 21 vaccins en développement dont le vaccin VRS pour virus respiratoire syncytial, le virus qui infecte le plus les poumons et les voies respiratoires.

"C’est un virus qui chaque année est à l’origine de 360000 hospitalisations et de 24000 décès chez les adultes âgés. 70millions d’euros vont être investis à Wavre pour produire l’antigène du vaccin. Il est en phase3 mais il faut anticiper car la concurrence est là, pas très loin derrière."

Après les récents vaccins contre le zona, le Shingrix, et contre la malaria, le Mosquirix, les laboratoires de Rixensart ont aussi développé la technologie des adjuvants, qui permettent aux vaccins d’agir plus efficacement.

De numéro 1 avant la crise sanitaire à numéro 4

"Les succès du passé ne garantissent cependant pas les succès du futur.Tout reste fragile et la concurrence s’est accrue avec la crise sanitaire.On était numéro1 en chiffre d’affaires en matière de vaccins avant la crise, on est aujourd’hui numéro 4. Il y avait quatre grands concurrents avant la crise, il y en a dix aujourd’hui. Il faut donc constamment se réinventer même si, on le sait, développer un nouveau vaccin, cela prend beaucoup de temps."

Et quand on lui demande si GSK n’a pas raté le train du Covid, Emmanuel Amory rappelle qu’outre son adjuvant que GSK fournit à Medicago (Canada) et SK Bioscience (Corée du Sud) dont le vaccin est en phase 3, elle poursuit son partenariat sur un "booster" avec Sanofi (France) et un vaccin anti-Covid de deuxième génération avec CureVac (Allemagne),

"Nous avons un gros avantage sur les autres, c’est qu’on maîtrise toutes les technologies et avec le Covid, il ne faut fermer aucune porte et si on n’est pas les premiers, cela nous aide à nous retrousser nos manches."

Aujourd’hui, les coûts de production ne cessent d’augmenter et cela a un impact énorme sur l’entreprise: "Malgré tout, on a mis beaucoup de choses en place pour limiter les dégâts sur le pouvoir d’achat de nos employés: on a revu les barèmes, on a eu des primes à la hausse, on a payé une semaine de plus en avril,… Cela dit, tout seul, on ne va pas s’en sortir. Il faut des mesures qui viennent d’en haut via le gouvernement et chez nous, on doit se montrer encore plus productif. Tout le monde doit faire un effort."

«Ce rôle sociétal ne s’arrête pas à la santé publique»

Et à ce niveau, le nouveau patron reconnaît que c’est l’un de ses défis: "Rétablir la confiance avec les partenaires sociaux.Les syndicats sont très connectés avec le terrain et cela nous convient très bien.Là où c’est plus difficile, c’est la forme conflictuelle de nos relations et ça empêche le dialogue constructif".

Pour rappel, il y a quelques jours GSK annonçait investir 1,16milliard d’euros sur 10ans pour accélérer la recherche et le développement sur les maladies infectieuses dans les pays à faible revenu. Sont visés la tuberculose, le paludisme et le VIH, avec un accent mis sur les maladies tropicales négligées et sur la résistance aux anti-microbiens.

"Ce rôle sociétal ne s’arrête pas à la santé publique, on veut aussi réduire notre empreinte énergétique de 30% pour 2030 et passer “carbone neutre” en 2050. En protégeant la planète, on protège aussi les gens." D’une autre manière…