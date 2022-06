Objectifs écologiques revus à la baisse

Manque de chance, le commissariat a commandé une nouvelle chaudière au gaz juste avant qu’éclate la crise ukrainienne. "Le prix du gaz a doublé depuis la mise en fonction de cette nouvelle chaudière , se désole le chef de corps. Même si elle a un bien meilleur rendement que l’ancienne, elle risque de nous coûter cher.

On pensait avoir passé le pire avec 2020. Et bien non. En 2021, on a eu les inondations en plus du Covid. Les activités reprennent petit à petit mais les dégâts ont été importants en termes d’infrastructures, de véhicules, et les projets que la Ville lance vont nécessiter des augmentations du personnel."

Infrastructures: le 112 doit déménager au plus vite

Le chef de zone a également profité de l’occasion pour pointer un dossier qui traîne et l’exaspère: l’occupation de 450m2de son bâtiment par le CIC (Centre d’Information et de communication) autrement dit, le service 112.

"Nous manquons de locaux, nos policiers sont à l’étroit et certains doivent se passer de douches, de casier et de vestiaires. Je sais que le 112 est un service d’utilité publique pour tout l’arrondissement, mais ce service devrait avoir déménagé depuis mi-2019. Et il est toujours là. Certaines de ses installations techniques tombent en panne… Faire des travaux n’aurait aucun sens."

La procédure en vue du déménagement vers Nivelles doit être relancée par la Régie des Bâtiments, à la tête de laquelle se trouve Mathieu Michel. "Lors de la dernière réunion, on nous a annoncé qu’au mieux, sa relocalisation à Nivelles sera réalisée fin 2023. Oui, ce dossier n’en finit pas et m’exaspère."