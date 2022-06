Wavre: canaliser les eaux de l’E411 pour ne pas grossir la Dyle

Cette idée n’est pas neuve, le conseiller humaniste avait déjà, à l’époque où Charles Michel était bourgmestre, introduit une demande identique. Charles Michel avait alors estimé que ce n’était pas une priorité et la demande avait été rejetée. Mais le conseiller CH + a de la suite dans les idées. Ce soir, Benoît Thoreau reviendra donc à la charge.

"Les inondations de juillet 2021 ont marqué les esprits. Jamais, les Wavriens n’avaient connu un débordement de la Dyle d’une telle ampleur", constate-t-il, avant d’admettre que de nombreuses réflexions sont en cours: " Quelques mesures ont déjà été prises, comme l’imposition dans les permis de bâtir de citernes d’eau de pluie et de parkings perméables. Les toitures vertes sont encouragées. On commence à étudier la faisabilité pour des projets de zones d’expansion de crues en amont de Wavre et de Limal".

Pas de doute, pour limiter l’impact des crues de la Dyle sur le territoire communal, toutes les pistes doivent être exploitées. Mais la motion CH + est plus ciblée et préconise de s’attaquer aux ruissellements de l’autoroute E411 qui viennent grossir le débit de la Dyle au pire moment.

"Notre constat est simple. À partir du haut du versant nord de l’autoroute, les eaux de ruissellement sont canalisées vers un bassin d’orage situé le long du chemin de la Sucrerie, ce qui semble suffire. Par contre, les eaux de pluie tombant sur la moitié inférieure du versant nord et la totalité du versant sud de l’autoroute sont directement déversées dans la Dyle, immédiatement en amont de Wavre."

«Ces ruissellements sont évitables»

Il ne faut pas être grand saint pour conclure que ces grands volumes d’eau ont alors un impact significatif sur la Dyle en pleine crue avec, à la clé, un risque accru d’inondations dans le centre-ville. "Cependant, ces ruissellements sont évitables grâce à la mise en place de bassins de retenue, de tranchées drainantes, de noues ou de puits d’infiltration" , estime le conseiller CH + qui espère bien cette fois convaincre la majorité du bien-fondé de sa motion.

Et d’ajouter que pour lutter contre les inondations, "tous les moyens sont bons. Il nous faut travailler sur tous les tableaux comme l’a fait la Ville de Louvain dans le passé, victime de crues dévastatrices. Mais Louvain a développé de nombreux projets. Depuis, Louvain ne subit plus les crues comme c’était le cas auparavant".

Benoît Thoreau espère donc que le consensus se fera autour de sa motion, neuf ans après un premier essai manqué.