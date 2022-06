E411: Le chantier de transformation des aires de Bierges a démarré ce mardi et durera jusqu’à cet automne

Les chantiers d’aménagement des aires de Bierges – dans le sens Bruxelles-Namur et dans le sens Namur-Bruxelles – ont démarré ce mardi 28 juin. "Les nouveaux sites seront totalement achevés dans le courant de l’automne 2022 et permettront à la fois de moderniser les installations intérieures comme extérieures, d’offrir de nombreuses nouvelles prestations, tout en assurant une continuité des services pendant les transformations. Les aires de Bierges seront exploitées par TotalEnergies", a expliqué la Sofico, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. Celle-ci détaille, comme suit, le déroulement de ces travaux et les divers aménagements qui vont être réalisés: