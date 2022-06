Wavre: après deux années «sans», le retour de la cavalcade, ce samedi

Bien avant cela, à 17h15, après une brève cérémonie patriotique au parc Houbotte, les autorités communales se rendront place Bosch pour inaugurer la fête foraine. Celle-ci se tiendra jusqu’au 7 juillet et sera ouverte tous les jours à partir de 15h. La fermeture en semaine se fera au plus tôt à 22h et au plus tard à 1h. Le vendredi et le samedi, ce sera au plus tôt à 23h et au plus tard à 2h du matin.

Dimanche matin, place à la procession du Grand Tour. Les pèlerins, partis de Basse-Wavre vers 8h30, arriveront vers 11h dans le bas de la rue de Namur où sera béni le wastia, ce grand pain qu’ils se partageront.

Dimanche aussi, à 10h, la Ville organise à l’hôtel de ville la première des deux réceptions dédiées aux couples jubilaires de l’année.La seconde réception suivra le dimanche 3 juillet. Au total, la Ville devrait congratuler 32 couples fêtant cette année leurs noces d’or (50 ans de mariage), 9 couples fêtant leurs noces de diamant (60 ans), 2 couples fêtant leurs noces de palissandre (65 ans) mais aussi un couple fêtant ses noces de platine (70 ans de mariage) et un couple ses noces d’albâtre (75 ans).

Week-end chargé pour la police

Ce week-end s’annonce d’autant plus pour la police locale que celle-ci participe aussi à la campagne nationale de contrôles routiers contre l’alcool au volant. La police signale d’ailleurs avoir constaté une recrudescence des infractions pour alcoolémie et annonce qu’elle renforcera ses contrôles en juillet et août. Ces contrôles, souligne-t-elle, n’auront rien de préventif mais viseront clairement la répression de l’ivresse au volant ainsi que la consommation de stupéfiants.

Le centre-ville fermé à la circulation

Ajoutons enfin qu’en raison des festivités de ce samedi, le centre de Wavre sera fermé à la circulation automobile ce samedi de 18h30 jusqu’à dimanche 2h du matin et la fin du bal populaire. Il sera donc interdit d’y circuler mais aussi de stationner dans un périmètre plus large que celui qui est instauré pour le marché du mercredi.