La braderie de Wavre n’a pas raté son retour

Nous en avons profité pour partir à la rencontre de commerçants.

Frederic De Baker a ouvert son commerce dans le centre de Wavre en mai. Situé dans la rue Pont du Christ, le gérant du magasin Le Lavandin prépare la braderie de Wavre depuis son ouverture. "Il a fallu commander auprès des fournisseurs, stocker, pour avoir suffisamment de marchandises. Comme c’est ma première braderie et que je suis commerçant seulement depuis un mois, il y a certaines habitudes que je n’ai pas encore." Cette ouverture lui a laissé un mois pour préparer les deux jours de braderie. "J’ai décidé d’ouvrir le magasin mi-mai pour pouvoir être rodé au moment de la braderie."

Quand on ouvre un nouveau commerce, l’événement est important pour se faire connaître, auprès des Wavriens mais aussi des clients venus de toute la région.

Augmenter sa notoriété, c’est ce que beaucoup de commerces de Wavre espèrent avec ces deux jours, comme en témoigne Sophie Ruelle, de la boutique l’Arts2be: "Ici, nous faisons de la maroquinerie sur mesure, nous faisons des pièces uniques. Du coup, c’est important pour nous de créer une certaine visibilité. Et c’est intéressant aussi au niveau de l’accueil. À Wavre, beaucoup sont des petits commerçants et non des grosses chaînes. Il y a un accueil et un service différents, et c’est important de les mettre en avant".

Pour l’horeca aussi, la braderie est l’occasion de se faire connaître d’avantage. C’est l’avis d’Yves Gossuin, le tenancier du bar Beer therapy. " Ça me permet d’augmenter ma clientèle, de voir des nouvelles têtes, d’avoir des gens qui viennent parfois de plus loin pour découvrir le bar. L’événement participe à la notoriété."

Soutenir les petits commerces

Samedi, il a fait particulièrement chaud. Plusieurs commerçants craignaient des conséquences négatives sur la fréquentation de la braderie. "Je crains quand même que les grosses chaleurs diminuent un petit peu les quantités de personnes dans les rues, et par conséquent sur les terrasses", témoigne Yves Gossuin. Car l’événement est l’occasion pour les commerçants de drainer beaucoup plus de visiteurs que d’habitude durant le week-end.

Paul vient de Provence. Il tient un stand pour sa boutique en ligne Le Véritable dans toutes les braderies autour de Bruxelles. Cela fait cinq ans qu’il participe à celle de Wavre. " J’étais un habitué du marché du mercredi. Ça a fort changé, la fréquentation a beaucoup baissé, comme un peu partout, mais particulièrement ici. Mais pour la braderie, on dirait que c’est vraiment le rendez-vous des habitants de Wavre et des environs."

Pour Paul, la situation des commerçants est un enjeu important de la braderie. "Avec le pouvoir d’achat, qui est vraiment pour moi le sujet d’actualité, un événement comme la braderie de Wavre permet de redynamiser le commerce. Les boutiques et les commerçants de Wavre peuvent prendre un petit bol d’oxygène pour leurs affaires."

Une reprise après deux ans de crise sanitaire

La braderie de ce week-end est la première depuis le début de la pandémie. Certains commerces ont pu continuer leurs activités durant la crise sanitaire. "Nous avons eu la chance de rester tout le temps ouvert pendant la pandémie. Aujourd’hui, nous sommes là aussi pour soutenir les autres commerces" , déclare Guillaume Deroy, patron de La Casière.

Pour certains commerçants, c’est déjà de l’histoire ancienne. "La reprise ne date pas d’hier non plus, ça fait quand même quelques mois qu’on a recommencé" commente Yves Gossuin, le tenancier du Beer therapy. Même constat pour Émilie Henry, qui tient La Maison de Malou. "Honnêtement, j’ai l’impression que le Covid est déjà loin. Le magasin a bien repris depuis.".

Elle mentionne plutôt les dégâts causés par les inondations de l’an dernier, qu’elle a subi de plein fouet. "Quasiment tout mon stock était parti à la poubelle l’année passée avec les inondations."