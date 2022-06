Pratique et facile le nouveau site du CPAS de Wavre

Le CPAS de la Ville a mis en ligne un tout nouveau site internet (www.cpaswavre.be). Son interface est très agréable, pratique et surtout très intuitive. En quelques clics on accède facilement à un tas d’informations et renseignements concernant les différents services du CPAS. Efficace, rapide et disponible partout et tout le temps, grâce à une navigation facile et des informations simples et structurées, les contenus et les fonctionnalités sont bien évidemment utilisables sur n’importe quel support (smartphone, tablette, ordinateur). Par ailleurs, le site a été pensé pour faciliter l’accès aux personnes présentant un handicap visuel mais aussi les personnes plus âgées, et celles pas forcément aguerries à l’usage d’internet. D’ailleurs, dans son communiqué le CPAS rappelle qu’il demeure attentif à la réduction de la fracture numérique et que son espace publique numérique (EPN) accompagne ceux qui pourraient éprouver des difficultés avec internet, les smartphones, les ordinateurs. Par ailleurs, le site dispose aussi d’un agenda qui renseigne les nombreuses activités du CPAS mais propose aussi directement via sa page d’accueil, des offres d’emploi ou des jobs étudiants, des offres de services, la localisation précise de toutes les antennes du CPAS, les informations destinées aux seniors et un lien concernant l’accueil de la petite enfance qui renvoie directement le visiteur vers le Service d’Inscription Unique (SIU) qui simplifie les démarches administratives pour inscrire son enfant pour tous les lieux d’accueil communaux. P.J.