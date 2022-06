Cette exposition rassemble des exercices de style très différents. Le point commun de ces derniers est questionnement de l’âme de leurs modèles et de celle des photographes. "J’ai toujours voulu faire de la photo dans le but de réussir à capter et restituer au mieux l’âme des gens", nous expliquait le Wavrien Antoine Bolyn (23 ans), lors de l’installation de cette exposition, à la mi-mai, au château de l’Ermitage. Le jeune photographe y présentait alors pour la première fois sa série intitulée "La vie est un voyage". Un travail très personnel, techniquement complexe et inspiré par le mal-être ressenti par son jeune auteur pendant la crise du Covid.

"Elle ne sera que partiellement visible à la bibliothèque car on manque de place. Nous avons gardé les huit premières photos de la série d’Antoine" , explique Carolane Pierre, membre du collectif Sword Camera.

À côté de celles-ci, les cimaises de la bibliothèque accueilleront douze clichés de la série "Les Ethonautes", signées d’Antoine Bolyn et Nigel Genon et prises lors des conventions Made in Asia 2021 et 2022 à Bruxelles. Ces dernières sont des rassemblements de cosplayeurs , à savoir des personnes déguisées en personnages fictifs ou non, qu’ils incarnent.

Le photographe Fabrizio Prosperi (Charleroi), complétera l’expo à la bibliothèque avec un extrait en cinq clichés de sa série "Blackland: the Lost Empire", représentants des personnages de Star Wars installés dans des décors apocalyptiques, de type chancres industriels. L’idée est de redonner une âme à des lieux qui en semblent désormais dépourvus. Le résultat est impressionnant et à conseiller aux fans de Star Wars.

À la Bibliothèque communale M. Carême du 7 juin au 18 juin.