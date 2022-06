Le permis du contournement Nord de Wavre est cassé pour de bon

"La décision annulée statuait sur le recours introduit par le Collège communal de Grez-Doiceau à l’encontre du permis conditionnel octroyé par la fonctionnaire déléguée en date du 27 mai 2019, rappelle le ministre Borsus dans une réponse à une question écrite du député wallon Laurent Heyvaert (Écolo). À la suite de la notification de l’arrêt d’annulation par le Conseil d’État, j’ai été ressaisi de l’instruction dudit recours."

Le ministre avait donc l’opportunité de corriger les manquements soulevés par le Conseil d’État avant de décider d’accorder ou non le permis. C’est ce qui était arrivé, par exemple, pour le permis de Walibi, il y a quelques semaines.

Une zone de fort ruisselement

" Dans le cadre de la nouvelle instruction, j’ai constaté que le projet traversait plusieurs axes de concentration du ruissellement et que l’avis obligatoire de la cellule Giser (Gestion Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement) n’avait pas été sollicité" , explique encore le ministre Borsus au député Heyvaert.

Cet avis a donc été sollicité et rendu. La celulle Giser a émis un "avis favorable conditionnel" . Les conditions étaient, entre autres, de ne pas imperméabiliser le chemin n°27 et d’installer des fossé à redents (par exemple, des fossés végétalisés ou partiellement empierrés) pour lutter contre le ruissellement.

"Le projet (de contournement) se situe à un endroit du territoire caractérisé par la présence de nombreux axes de ruissellement concentré. Cette situation et les potentielles incidences du projet sur le régime des eaux appellent à prendre toutes les mesures nécessaires pour une gestion optimale des eaux de ruissellement, et ce d’autant plus à la lumière des inondations de juillet 2021. À ce titre, j’ai estimé indispensable d’intégrer les conditions de la cellule Giser au projet" , estime Willy Borsus.

Trop de modifications à envisager: le permis est donc refusé

Le hic, c’est que ces conditions accompagnant l’avis de la cellule Giser modifient trop le permis demandé et nécessiteraient de compléter l’étude d’incidence.

Un autre défaut de la demande de permis a été soulevé par le ministre de l’Aménagement du Territoire: "J’ai également dû constater qu’aucun complément d’étude d’incidences sur l’environnement relatif à la faune locale n’avait été versé au dossier" .

Tous ces éléments ont amené le ministre à refuser le permis d’urbanisme qui était donc toujours sollicité par la Direction des routes du Brabant wallon pour la construction d’une route entre la chaussée d’Ottenbourg et la RN25.

Un nouveau permis pourrait être demandé

Cette décision, qui peut être accueillie comme une victoire décisive par les opposants au projet de contournement, ne marque toutefois pas forcément la mort du dit projet. Rien n’empêche la Direction des routes du Brabant wallon de formuler une nouvelle demande de permis.

Reste à voir quelle sera la position de la Région wallonne.Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo) a déjà affirmer, sans condamner définitivement le projet, que "les besoins avaient changé" .