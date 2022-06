Théatre: «Le Facteur Cheval ou le rêve d’un fou» sera joué à Wavre avant Avignon

Alain Leempoel, comment cette histoire du Facteur Cheval est-elle arrivée dans vos mains?

C’est Pierre Pigeolet, avec qui j’étais en tournée à ce moment-là, qui est venu avec le roman de Nadine Monfils et me l’a tendu en me disant qu’il rêvait de jouer ce texte magnifique. J’ai été séduit moi aussi et j’ai dit d’accord. La difficulté était cependant de transformer ce texte pour la scène et c’est Nadine Monfils elle-même qui s’en est chargée.

Comment allez-vous sauver le personnage d’un risque de monotonie d’un monologue?

J’ai pris le parti de mettre sur scène un plasticien aux côtés du comédien. Il fallait la tête et les jambes. Car le facteur Cheval est dans l’action. Il est dans un flot de paroles car il crie son chagrin et tout ce qu’il a subi pendant sa vie, mais il est aussi et surtout quelqu’un qui agit. Il est un travailleur acharné au point d’être traité de fou par tout un village qui le voit construire un palais en chaux et en ciment avec une brouette et une pelle. C’est inouï. Cet homme quasi-illettré s’est avéré être un créateur hors pair. Son palais a été classé et il est reconnu comme un chef-d’œuvre d’art naïf.

Sur quoi se base Nadine Monfils pour écrire cette histoire? Le facteur Cheval a-t-il laissé des écrits?

Non, pas lui mais beaucoup de témoins ont laissé des documents qui ont été rassemblés dans les années 50-60, au moment du rachat de son «Palais idéal» par l’État. Nadine a aussi ajouté quelques éléments fictionnels comme le fait qu’il se serait fait un ami, un peintre un peu basique et aussi asocial que lui, et que ce dernier va lui donner des idées…

Si ce personnage était un solitaire, voire un asocial, comment faites-vous pour le rendre sympathique?

Il était un peu autiste et asocial, un grand timide sans doute, mais c’est surtout un être terriblement humain. Il se livre ici avec ses failles, et c’est ça qui le rend proche de nous tous.

Wavre est un peu un échauffement. Vous allez ensuite le jouer à Avignon?

Quatre soirées sont prévues à Wavre, dans le parc du château de l’Ermitage. Ensuite, nous jouerons à Avignon, du 7 au 30 juillet, tous les matins à 11h, dans les jardins du Théâtre des Halles.

Vous l’avez déjà vu ce fameux «Palais idéal»?

Moi oui, mais pas Pierre Pigeolet. Nous devions aller jouer à Hauterives en juin, mais ça a été reporté au mois de septembre. La pièce pourrait devenir un rendez-vous annuel là-bas. Cela aurait du sens.

«Le Facteur Cheval ou le rêve d’un fou», à Wavre, dans le parc du château de l’Ermitage, les 23 et 24/6 à 19h30 et les 25 et 26/6 à 17h30. Entrée gratuite, au chapeau.