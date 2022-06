Ce sera la Macafiesta dans la cour du Collège!

Si ce festival a été fixé au même moment que feu le Wacolor festival, ce n’est pas tout à fait par hasard. "C’est vrai qu’on a pensé à cette place laissée vide par le Wacolor, qui marchait bien à la fin des examens. Mais je pense qu’on est partis vers une programmation plus diversifiée orientée jeunes et familles", annonce Dimitri Francis, l’un des organisateurs.

À l’affiche, vous retrouverez entre autres le DJ Alex Germys, petit prodige belge; Jeremie Makiese, notre représentant à l’Eurovision et ex-The Voice; le rappeur bruxellois Geeeko; Mademoiselle Luna; et pour refermer la marche à 0h15, DJ Licious, disc-jockey résident et ambassadeur de Tomorrowland. Ça va secouer à Basse-Wavre!

Les quatre gaillards ne sont pas des inconnus de la Ville de Wavre.

2000 personnes attendues

" Avec mon frère Sébastien, et deux amis, Christian Servais et Jonathan Rucquoy, nous avions envie de créer un projet commun. Nous sommes tous les quatre des entrepreneurs et nous avons de l’expérience dans l’organisation des événements, les uns dans le domaine sportif, les autres dans les événements musicaux" , relate Dimitri Francis qui, avec son frère, dirige la société CFS (Centre de Formation Sportive) à Wavre. Nous nous sommes lancé ce défi il y a deux mois à peine, et on a investi un gros budget. On attend au moins 2000 personnes."

C’est donc avec le soutien logistique de la Ville de Wavre et avec ses partenaires NRJ et Walibi, que le Macafiesta festival étrennera ses couches le 24 juin, dans un lieu qui ne s’attendait pas à recevoir un jour un festival de musique.

"Le collège Notre-Dame de Basse-Wavre semble taillé pour ça quand je regarde les plans, assure Dimitri Francis. On va avoir une super bonne acoustique car on met la scène dans la cour, dos aux bâtiments qui forment un "U", et face à la pelouse. On pourra accéder à l’infrastructure du collège, on a accès à l’eau et l’électricité, et on a même un préau. Les profs et les élèves bénéficieront d’un tarif préférentiel."

Le parking à Basse-Wavre est une question un peu plus épineuse. Elle a néanmoins été résolue elle aussi: "Les voitures pourront se garer à 10 minutes de marche de là, dans la rue de Longchamps, qui mène à la déchetterie. On va privatiser cette rue. De là, les festivaliers pourront marcher par l’arrière, via un chemin champêtre qui rejoint le collège. Il y aura aussi un kiss&ride pour huit voitures devant les grilles du collège."

Outre les concerts, il y aura également un food corner avec cinq food trucks, une zone VIP, un espace karaoké, un espace châteaux gonflables pour les petits et un autre avec des jeux pour les grands enfants. L’objectif du quatuor est de faire de ce Macafiesta le rendez-vous musical et festif annuel de la fin juin.

www.macafiesta.be

Préventes: 18€/ 16€ (-18 ans)/ gratuit -12 ans. À l’entrée: 25€