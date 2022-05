Wavre a su préserver ses comptes 2021 malgré le Covid et les inondations

Mais globalement, grâce à des dépenses non réalisées et donc des taux de réalisation inférieurs à ce qui était prévu, les finances wavriennes ont tenu le cap, ce qui a permis de préserver les résultats finaux.

Ainsi, le boni réalisé (413000€) à la zone de police sera réinjecté dans le budget de l’exercice 2022 et affecté dans un fonds de réserve pour stabiliser la dotation communale dans le futur.

Compensations et interventions régionales

Pour la Commune, à la clôture de l’exercice 2021, c’est un boni global de 5,9 millions€ qui est dégagé au service ordinaire tandis que c’est le parfait équilibre au service extraordinaire.

À l’exercice propre, le boni à l’ordinaire s’élève à 2,2 millions. Il y a eu à ce niveau quelques effets négatifs comme la fin de la dotation provinciale accordée à Wavre en tant que chef-lieu provincial. Mais d’un autre côté, cela a été compensé en partie par une hausse du financement général des Communes (800000€).

Autre effet négatif, celui de la crise sanitaire, notamment du côté des revenus des taxes locales. La Commune avait en effet décidé d’en mettre quelques-unes en veilleuse mais la plupart ont été amorties par des compensations régionales.

Et les suites de la crise sanitaire se font aussi sentir au niveau d’autres recettes, avec une baisse des recettes additionnelles à l’impôt des personnes physiques.

De même, à la suite des inondations, Wavre a bénéficié d’interventions régionales pour neutraliser les coûts exceptionnels de celles-ci. Là aussi, le taux de réalisation pour cet exercice 2021 est en dessous des prévisions mais les différentes compensations régionales ont sérieusement adouci les résultats.

2,1 millions de recettes en moins

Par contre, au service ordinaire, du côté des dépenses, il y a des postes qui connaissent des hausses significatives et qui pèsent un peu plus lourd que prévu. Les dépenses ont augmenté de 2,6% par rapport au budget, soit de 1,1 million€.

Les plus gros postes sont les coûts de traitement des déchets des ménages - mais ces derniers en assument la totalité - et les charges de personnel, notamment à cause des indexations, des promotions et des évolutions de carrières (300000€).

Si le boni est de 2,2 millions€, il y a quand même des recettes qui n’ont pas pu être engrangées. On notera qu’au niveau du précompte immobilier, il y a un manque de 1,1 million€ par rapport à ce qui était prévu. Il manque aussi 600000€ au niveau de l’IPP, 300000€ au niveau des dividendes et 100000€ au niveau des subventions APE.

Au total cela fait quand même 2,1 millions€ qui n’ont pas alimenté les comptes communaux, preuve que cette année 2021 n'aura pas vraiment été comme les autres aux niveaux des prévisions budgétaires.

Pour conclure, du côté du service extraordinaire, en 2021, 8 millions€ d’investissements ont été engagés. Ils sont financés par 14% de subsides, 11% d’emprunts et 75% par fonds propres. Certains investissements ont tout simplement été reportés sur l’exercice 2022, par prudence.