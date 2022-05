Wavre et Rixensart: GSK se mobilise pour l’inclusion de la personne handicapée

Au programme de cette visite, une présentation de la politique d’inclusion des personnes handicapées au sein de l’entreprise. Ensuite, les ministres ont pu entendre les témoignages de plusieurs employés en situation de handicap.

Un enjeu d’actualité

Le projet DuoDay était également présenté lors de cette visite. Le but de cette initiative est de créer un duo entre une personne en situation de handicap et un collaborateur de GSK. Au programme, un stage dans l’entreprise où la personne est suivie et découvre un métier. Le but étant d’amener plus d’inclusion dans le monde du travail. "Des entreprises accueillent des personnes en situation de handicap pour voir leur talent, leurs capacités et le cas échéant, les engager."

Pour Karine Lalieux, l’initiative DuoDay est importante pour les personnes en situation de handicap. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et la Belgique est mauvaise élève à l’échelle européenne. "Notre société n’est pas du tout inclusive, notre monde du travail non plus" , a commenté la ministre. L’initiative est également européenne. D’après la ministre, l’Europe a cette volonté d’un marché de l’emploi plus inclusif. "Il y a la volonté aussi de l’Europe de lutter contre tout type de discrimination."

L’enjeu est plus large que de permettre à des personnes porteuses d’un handicap d’être incluses dans le marché du travail. Cette initiative permet de montrer aux entreprises encore récalcitrantes que c’est un véritable apport. "Il faut montrer que la différence est une richesse. Engager des gens différents permet de montrer toute la diversité de la société et que chacun peut amener quelque chose dans la société malgré ses difficultés, qu’elles soient physiques où qu’elles soient mentales" , a souligné Karine Lalieux.

Toujours avec cette volonté de montrer l’exemple, les ministres tiennent à mettre GSK à l’honneur, et à montrer l’exemple à d’autres entreprises. "Quand une entreprise aussi renommée fait un tel travail au quotidien, on doit la mettre en valeur pour dire aux autres employeurs que c’est possible et qu’ils doivent faire cet effort!"

«Je n’ai pas eu peur du regard des autres»

Wendy Rouma, porteuse de handicap, a fait deux stages et une thèse de master avant d’arriver chez GSK. Elle a un master en ingénieur civil, orientation biomédicale. Pour elle, son arrivée dans l’entreprise s’est faite assez naturellement. "Je n’ai pas eu peur du regard des autres." Elle est responsable d’une équipe logistique au sein de GSK. Elle a testé trois fonctions en tout au sein de l’entreprise. Étant destinée à la gestion d’équipe, elle doit avoir une bonne formation en apprenant plusieurs pôles.

Virginie Delecloz avait quelques appréhensions avant de commencer son stage. Cependant, elle s’est sentie directement bien intégrée, et espère que son stage débouchera sur un emploi. Elle a déjà eu plusieurs opportunités auparavant, mais qui n’ont jamais débouché sur un contrat de plus de six mois. Généralement, on lui disait qu’on n’avait pas besoin d’elle après la période de stage. "Les gens engagent le temps d’avoir les subsides, puis dès qu’il faut engager la personne, ils décident de prendre quelqu’un d’autre", témoigne Laure Delecloz, sa sœur, qui l’a intégrée dans le programme DuoDay au sein de GSK.

Virginie conclut en soulignant que souvent, les gens qui ont une trop faible connaissance des personnes en situation de handicap ont tendance à les infantiliser. Ils ont l’impression que ces personnes n’ont pas la capacité de faire grand-chose, une idée que DuoDay permet de déconstruire.