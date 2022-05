Wavre: du stand-up ce mercredi soir au golf indoor Double Bogey

Mélanie Mouvet et Salim Ayoute sont les fondateurs de l’ASBL. Originaires tous les deux de Grez-Doiceau, ils veulent donner plus de visibilité aux artistes belges, qu’ils soient débutants, amateurs ou confirmés. "La scène humoristique belge est tellement atypique , dit Mélanie Mouvet. Confronter les styles, âges et expériences scéniques des artistes donne une réelle plus-value à l’événement." .

L’ambition de l’ASBL est de sortir les spectacles de stand-up des grandes villes comme Bruxelles pour les rendre accessibles à un public de proximité.

Le Comedy Spot se veut être un concept "comme à la maison". "Accueil familial, convivialité, bienveillance entre les différents partenaires, proximité avec les artistes… Et tout ça, sans chichis. C’est réellement notre but premier avec le Comedy Spot."

Devenir itinérante

L’ASBL a l’ambition de devenir itinérante et d’aller à la rencontre du public dans le Brabant wallon. "Dans une volonté de développer des partenariats locaux, nous travaillons avec la brasserie du village, un cameraman et un foodtruck de l’entité. Le but est vraiment de faire vivre la culture à Grez-Doiceau" , indique Salim Ayoute.

La participation est fixée à 10€ mais rien ne vous empêche d’y ajouter un petit quelque chose. Le spectacle se tiendra au golf indoor Double Bogey, chaussée de Louvain, 507, à Wavre. Ouverture des portes à 18h30, spectacle dès 20h.