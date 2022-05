Wavre: les 152 logements du nouveau quartier Val Véna devraient être très convoités

Cette réalisation d’envergure, lancée par l’Agence de promotion immobilière du Brabant wallon (APIBW), conçue par le bureau d’architecture de Pierre Blondel et, finalement, construite par Thomas & Piron Bâtiment, ne manque pas d’allure dans sa blancheur proprette.

Le nouveau quartier Val Véna a été inauguré ce lundi en début d’après-midi, à la chaussée de Nerviens, en présence les autorités locales et provinciales et les réalisateurs du site. La bourgmestre, Françoise Pigeolet, dans son discours, a insisté sur le soulagement qui est le sien: "Le chancre Folon, zone d’insécurité, c’est du passé . C’est devenu bien autre chose qu’un simple projet immobilier grâce à la mixité sociale qui a été voulue, combinée à des prix attractifs. En outre, le nouveau quartier est situé près du centre-ville et de la gare de Wavre".

88 appartements à des prix inférieurs à ceux du marché

88 appartements (sur les 152 mis en commercialisation) ont été proposés à des prix plus qu’accessibles pour la région. C’était du reste l’objectif de l’APIBW: offrir du logement à des prix inférieurs à ceux du marché, et plus particulièrement aux jeunes, sous certaines conditions. Ces logements-là ont donc été vendus entre 15% et 30% en dessous des prix habituels, soit un delta pouvant atteindre 60000€, voire 70000€, et ce pour une qualité identique. Voilà pourquoi les premiers appartements ont trouvé preneurs à des prix voisins de 150000€, alors que les prix du marché en Brabant wallon se situent plutôt aux alentours de 200000€ ou 220000€.

À la question de savoir si la blancheur des bâtiments ne risquait pas de jaunir à moyenne échéance, l’architecte Pierre Blondel répond de manière rassurante: "Ce n’est pas notre première expérience avec cet enduit perlé, dit-il. À Bruxelles, rue Belliard, depuis quinze ans, nous en avons la démonstration dans un bâtiment qui a été rénové. Les seules traces de saleté que l’on peut y relever sont dues à la pollution. Dans le cadre vert qui est celui de Wavre, le risque est nul".

L’APIBWa plus de 450logements en projet

De son côté, Jacques Otlet, président de l’APIBW, explique qu’ "on ne s’arrêtera pas au nouveau site Val Véna . Divers projets de partenariats sont en cours, et notamment 95 logements à Chastre pour lesquels nous avons le permis d’urbanisme. De même dans l’est du Brabant wallon: 100 logements à Orp-Jauche, 220 à la Maladrerie de Jodoigne, plus 20 dans le centre-ville. À Court-Saint-Étienne, 18 logements pour seniors sont en cours de construction tandis que 14 autres sont en demande de permis. À Braine-l’Alleud, 7 logements sont sous demande de permis. Enfin, à Chaumont-Gistoux, un chantier de 16 logements débutera à la fin de cette année".