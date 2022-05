Une douce odeur de jasmin embaumera Wavre

En septembre dernier, pour embellir la ville, le Collège a eu la bonne idée de proposer aux citoyens de végétaliser leurs façades. La Ville s’est engagée, en fonction des budgets disponibles, à créer la fosse de plantation en front de rue et à la remplir avec un substrat adéquat. Les supports de plantation et les plantes sont au libre choix du citoyen demandeur. La Ville subsidie à 80% l’acquisition des plantations et des supports permettant aux plantes de grimper, avec un maximum de 200 € par projet, géré par la cellule environnement. " À ce jour, neuf personnes ont déjà planté donc neuf fosses ont été réalisées. Et le Collège vient d’approuver la création de neuf fosses supplémentaires, confirme-t-on. Pour chaque projet, nous devons essentiellement vérifier si la largeur du trottoir est suffisante. Il y a des trottoirs qui sont tellement étroits qu’on ne peut pas toujours autoriser de mettre un obstacle en plus. Pour les piétons, ce n’est pas raisonnable."